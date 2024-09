Majka mu stavila loptu u kolijevku, on postao Zvezdin Dauminator! Intervju: Davao 50 u NCAA, pamti psovke Delija!

Majk Daum je tokom mladosti dominirao i bio izrazit poenter, ali u Crvenu zvezdu dolazi kao timski igrač! Za MONDO je pričao o početku karijere, debiju protiv Crvene zvezde u Evroligi, ali i o nevjerovatnoj porodičnoj sportskoj priči.

Prvi meč u Evroligi odigrao je baš protiv Crvene zvezde i pamti ga i dan-danas. Među pojačanjima crveno-bijelih za ovu sezonu on je vjerovatno ono najmanje zvučno, ali Majk Daum je spreman da pruži i posljednji atom snage kako bi osvojio srca "delija". Čim je rođen u kolijevku mu je ubačena košarkaška lopta, a sada zna - Beograd je mjesto na kome hoće da zablista!

Bio je 1. decembar 2023. godine kada je Majk Daum svježe stigao iz Italije u Efes da popuni rupu koja se napravila poslije velikog broja povreda u ovoj ekipi pod košem. Prvi meč morao je da igra u punoj "Areni", a kada je dobio prvu loptu - ubacio je trojku iz ugla!

"Sjećam se toga kao da je bilo juče, to je bio jedan od ključnih momenata koji će zauvijek ostati sa mnom. Čim sam ušao u halu i osjetio atmosferu bilo je apsolutno nevjerovatno. To što sam imao šansu da igram tim kao što je Efes i da igram protiv tima kao što je Crvena zvezda u prvom meču je nešto što ću pamtiti. Sada sam jako srećan što će navijači navijati za mene, a ne protiv mene. Bio je to poseban momenat", kaže na početku razgovora za MONDO, a na opasku da je bilo psovki sa tribina kada je pogodio tu trojku kaže: "Nemam pojma šta su mi vikali na srpskom, ali sigurno ništa lijepo!"

DAUMINATOR KOJI RADI MALE STVARI

"Za sada je bilo stvarno sjajno. Uzbuđen sam da dobijem nekoliko slobodnih dana kako bih obišao grad i kako bih se uronio u kulturu. Želim da vidim istorijske znamenitosti i da vidim sve što se dešava po gradu. Uzbuđen sam da vidim još, ali za sada mi se sve dopalo", kaže kada smo ga pitali kako mu se sviđa Beograd, a ko ne zna - on je u Beograd došao kao Dauminator!

Taj nadimak je postao poznat kada je stigao u Južnu Dakotu na koledž, ali sada je otkrio da je on "Dauminator" od djetinjstva. "Zapravo sam dobio nadimak Dauminator kada sam imao 10 ili 12 godina. Onda je on ostao tu i u koledžu. Zaista uživam kada igram pred ljudima. Pomalo sam emotivan i hranim se energijom sa tribina. Glavno je što volim da se izrazim kroz igru, da igram jako požrtvovano i jako i da pokažem navijačima da mi je stalo", ističe novi krilni centar Crvene zvezde.

Na koledžu je prava legenda i već u drugoj sezoni je prosječno davao 25 poena po meču, a pogotovo se pamti meč sa Fort Vejnom kada je sasuo 51 poen. Ipak ono što smo mogli da vidimo u Evroligi, gdje je za Efes prošle sezone prosječno bilježio 9,4 poena i 2,2 skoka je da je sada igrač zadatka. Nakon duge karijere u Evropi koja je krenula u Obradoiru, pa ga je preko Dertone dovela do Evrolige on je postao polivalentan košarkaš, onaj koji radi sve one "male stvari".

"Sigurno je tako! Za mene je najvažnije da pomognem timu na koji god način mogu. Da li je to kroz poene, da li je to kroz skokove, igranje odbrane... Definitivno mi je karijera otišla u tom pravcu da sada radim male stvari, Skačem, igram dobru odbranu, mogu da preuzmem poslije pika. Mogu da igram ispod koša, da šutnem trojku kada iskočim... Pokušavam da budem što raznovrsniji i da uradim što više stvari kako bih pomogao timu da dođe do pobjede", kaže za MONDO Daum.

MAMA MI JE U KOLIJEVKU STAVILA LOPTU!

Majk Daum je znao šta je potrebno da bi se postalo profesionalni košarkaš, a imao je i genetske predispozicije. Oba roditelja su mu se profesionalno bavila sportom, a otkako se rodio majka je odmah krenula da ga podučava košarci!

"To je tačno! Kunem vam se da mi je majka stavila košarkašku loptu u ruke čim sam se rodio. Ona je u Kući slavnih Univerziteta Vajoming. Sjećam se da je držala sve rekorde - po broju poena, skokova itd. kada sam ja bio dijete. Definitivno je bila jako dobra košarkašica, igrala je i u inostranstvu, prvo u Luksemburgu nekoliko godina, pa onda i u Australiji. Ona je ogroman, vjerovatno najveći razlog zbog koga sam tu gdje jesam danas. Samo zato što je odvojila vrijeme, energiju i trud da mi pokaže koliko moram naporno da radim da bih došao do ovoga gdje sam danas. Defintiivno mi košarka teče kroz vene", iskren je Majk Daum koji se jako dobro sjeća kada je prvi put dobio mamu 1 na 1!

"Mislim da sam imao 13 ili 14 godina. Jako puno smo igrali jedan na jedan i ona me je jako dugo pobjeđivala. Kada sam je konačno dobio bila je jako, jako ljuta. Jednako je takmičarski nastrojena kao i ja, ali u isto vrijeme je bila jako ponosna i srećna što je vidjela koliko napredujem košarkaški."

DELIJE, DOĐITE I BUDITE UZ NAS, A NA KRAJU SEZONE...

Nije samo majka u porodici Daum bila sportistkinja, već se i njegov otac Mič bavio američkim fudbalom. Bio je tajt end i od njega je takođe mnogo toga mogao da nauči.

"Zaista sam imao sreće što su mi i mama i tata sjajni primjeri. Tata je takođe bio sportista, igrao je američki fudbal. To što sam imao roditelje koji su profesionalni sportisti za mene je značilo da mogu svakog dana da ih gledam, da idem njihovim stopama i da mogu da vidim koliko su oni vrijedno radili. To je u meni usadilo naviku da radim vrijedno, da podignem glavu, uvijek nastavim da radim i to je ogroman razlog zašto sam ovdje. Njihovo vaspitanje i sve što su me naučili."

Porodica Daum će sigurno doći u Beograd da vidi i kako izgleda i zvuči puna "Arena". "Da, doći će! Pokušavam da dogovorim to sa njima, ali definitivno će oboje doći da vide ovo ludilo i da osjete atmosferu navijača."

Pošto je već rekao da obožava da osjeti podršku i emociju publike, pošto je naglasio koliko mu znači huk sa tribina, djeluje da je Crvena zvezda najbolji mogući izbor. "U najmanju ruku sam Veoma, veoma uzbuđen zbog onoga što će se desiti ove godine. Samo to što ću moći da uđem u Arenu i što ću moći da osjetim tu energiju, to je nešto čemu se jako, jako radujem. Rekao bih navijačima im da se pojave, da budu uz nas, da budu glasni i da nas podrže bez obzira na sve. Tokom sezone u Evroligi uvijek ia uspona i padova, ali za nas kao tim daćemo sve od sebe i mislim da će na kraju navijači biti zadovoljni rezultatima", završio je svoju priču za MONDO Majk Daum.