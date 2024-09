Zvezdin šuter sa 14 izgubio sve, pa postao legenda u Americi! Upoznajte Ajzeju Kenana, novog vođu crveno-bijelih

Ajzea Kenan je legenda Marej Stejta i momak koji je dokazao da može da igra i u najjačoj ligi na svijetu. Sada je došao u Beograd da uradi nešto što Crvena zvezda nije nikada. Šta? Pročitajte u intervju za MONDO.

Mučila se često Crvena zvezda u napadu prošle sezone u Evroligi i zato je tokom ljeta potražila na tržištu igrače koji mogu da sami stvore poene, ali i da svojom igrom otvore teren za rivale. Jedno od takvih pojačanja je NBA veteran i već dugo evroligaški bek Ajzea Kenan. Stigao je iz Olimpijakosa sa kojim je igrao Fajnal for Evrolige, a zašto je odabrao da nastavi karijeru baš u Beogradu? Za MONDO kaže da je ključ zapravo Janis Sferopulos.

"Ovdje su me željeli i htio sam da odem negdje gdje mogu da pobjeđujem i da igram na najvišem nivou. Htio sam da me poštuju i da igram, a trener je odradio dobar posao kada me je regrutovao i kada je pravio ovaj tim. Vjerujem u njegova očekivanja i znam šta očekuje od nas. Drago mi je da sam dio tima", kaže na početku izlaganja za MONDO Ajzea Kenan.

Kako to obično biva na medijskim događajima u vezi sa Crvenom zvezdom, umiješao se Jago Dos Santos...

"Da li mi se dopada Jago? Naravno! Navijači ga vole, on voli da igra u tranziciji, a ja obožavam da igram u tranziciji, Kada uzme loptu trčaću pored njega. On je dobar plejmejker i zna kako da organizuje igru", istakao je uz osmijeh Kenan.

Baš kao i Jago, i Ajzea Kenan je jedan od rijetkih preostalih nižih bekova u evropskoj i svetskoj košarci. Pogotovo se na NBA nivou više ne viđaju igrači od 183 centimetra. Kako kaže visina nije bitna, ali mu jeste dodatni motiv da pokaže da može da uspije u modernoj košarci.

"Naravno! Nije bitno koliko si visok i veliki, srce je bitno. Ako izađeš na teren i igraš sa mnogo srca i jako strastveno, možeš da pobijediš bilo koga. Ja tako igram, a siguran sam da i Jago razmišlja na isti način. Da razmišlja da je veliki poput bilo koga na terenu, Isto se oblačim kao i bilo ko i onda izađem na teren i pokažem šta znam."

IGOR? VOLIO SAM NJEGOVU KOŠARKU!

U NBA ligi igrao je šest godina od 2013. do 2019. godine, a najveći trag ostavio je u Filadelfiji i Finiksu. A u Sansima ga je trenirao Igor Kokoškov, pa je već i ranije imao nekakav dodir sa srpskom košarkom!

"Bilo je to novo i zabavno iskustvo za mene. On je donio stil košarke gdje se igralo brzo, a to je ono što ja volim da igram. Da trčim gore-dole, da trčim i da držim teren otvorenim. On je to forsirao i dobar je trener", ističe Kenan za MONDO.

Kada je Kenan otpušten iz Sansa, Kokoškov je odmah reagovao. Izašao je u javnost, rekao da to nije bila laka odluka i da vjeruje da Kenan ima kvalitet za najbolju ligu na svijetu.

"Imao sam sreće, svaka prilika i svaka šansa koju sam dobio je blagoslov od Boga. Zaista cijenim što je Igor to rekao, ali koji god put da mi se otvori ići ću njime. Koje god mi se karte podijele, prihvatiću ih. Igrao sam u NBA sedam godina, imao sam šansu da igram tamo. Samo pokušavam da pobjeđujem, da nastavim da pobjeđujem i da završim karijeru kao pobjednik!"

Kao neko ko želi da bude pobjednik, a jako je temperamentan, sigurno će mu značiti vrela atmosfera u Srbiji? "To sam ja, tu hoću da igram, hoću da budem dio toga i zaista sam uzbuđen što ću biti dio toga", jasan je novi bek Crvene zvezde.

PREŽIVIO KATRINU, POSLIJE TOGA NIJE BIO ISTI!

Još kao tinejdžer bio je sjajan košarkaš, a na koledžu je bio toliko dobar da je Marej stetj povukao njegovu "trojku" iz upotrebe. "Mnogo mi to znači! Uz sav trud koji se uloži u to, uz sve te sate koje sam uložio u to, jako mi je značilo što mi je podignut dres."

A prije odlaska na koledž morao je da prođe kroz pravi pakao. Rođen je i odrastao u Biloksiju, koji je skoro potpuno razrušen u udaru uragana Katrina 2005. godine.

"Sigurno da me je to ojačalo. Pomoglo mi je da prestanem da cijenim materijalne stvari. Da cijenim život, porodicu, jer kao što se meni desilo sa 14 godinam materijalne stvari mogu da vam budu oduzete. Sazrio sam kao čovjek, pomoglo mi je da shvatim šta je bitno u životu", ističe Kenan.

Ako bi mogao da pošalje samo jednu poruku navijačima za kraj? "Samo da ih cijenim jer su me dočekali otvorenih ruku. Tu sam da odradim posao, probaću da uradim sve da pomognem ovom timu i nadam se da ćemo uraditi neke stvari koje nismo nikada prije. I ja želim da budem dio toga."

Stvari koje Crvena zvezda nije uradila nikada prije? Kao osvajanje Evrolige? "Ha-ha-ha! Probaćemo, čovječe!", završava uz osmijeh Ajzea Kenan za MONDO.

