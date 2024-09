Još jedan poraz Zvezde u Rusiji: Crveno-bijele izrešetao kontroverzni Amerikanac u Moskvi

Američki košarkaš Dvejn Bejkon sa pet trojki vodoi Zenit do pobjede protiv Crvene zvezde

Izvor: MN PRESS

KK Crvena zvezda izgubila je od Zenita 70:83 u Rusiji i završila pripremni turnir u Moskvi kao četvrtoplasirana. Poslije tijesnih poraza u mečevima protiv Olimpijakosa u Atini i CSKA takođe u Moskvi u četvrtak, tim Janisa Sferopulosa ovog puta nije bio ravnopravan rival.

Poslije Zvezdinog vođstva od 10 poena, Zenit je "upalio motore", a raspucani Dvejn Bejkon (29) ubacio je pet trojki i podsjetio sve na to koliko je talentovan, uprkos lošem glasu koji ga prati. On je bivši igrač Šarlot Hornetsa koji je u Evropi igrao i za Panatinaikos, u kojem je dobio otkaz u proljeće 2023. jer se tukao sa saigračem Lefterisom Mancukasom. Uz to, žalio se i da mu prijete u Atini poslije jednog poraza i da je obezbjeđenje moralo da reaguje i da ga brani.

Tim iz Sankt Peterburga, koji vodi Španac Ćavi Paskval, sa Bejkonom na čelu osvojio je treće mjesto na turniru.

U Zvezdinom timu najefikasniji je bio Kodi Miler-Mekintajer sa 20 poena, uz osam skokova i šest asistencija, a jedini dvocifreni poenterski učinak uz njega imao je bek Ajzeja Kenan, sa 10 poena. Za Zvezdu su pogađali i Majk Daum i Luka Mitrović (po osam poena), Uroš Plavšić (sedam), Nikola Kalinić (pet), Ognjen Dobrić (četiri) i Dejan Davidovac (tri).

Najefikasniji u Zenitu bili su Dvejn Bejkon sa 19 poena, Aleksandar Šerbenjev (16) i Aleks Pojtres (14). Tim Ćavija Paskvala doživio je značajan problem na startu sezone, jer je na ovom turniru zbog povrede ostao bez kapitena Sergeja Karasjova.

Zvezda poslije ovog meča kreće nazad za Beograd, gdje će sprovesti završnu fazu priprema za početak sezone i prvu takmičarsku utakmicu, protiv Dubaija u nedjelju, 22. septembra od 17 časova.

Janis Sferopulos

