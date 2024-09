Bogdana vidjeli u dresu Partizana, on progovorio o povratku: Ne mogu da vas lažem, sad imam jedan cilj!

Bogdan Bogdanović je nedavno raspalio maštu navijača, a sada je govorio o mogućem povratku u Partizan,

Izvor: MN PRESS

Kapiten nacionalnog tima Srbije Bogdan Bogdanović govorio je na otvaranju svog košarkaškog kampa o planovima u vezi sa samim kampom, ali i o brojnim košarkaškim temama. Ponovo je pričao o mogućem ostanku Svetislava Pešića na čelu nacionalnog tima Srbije, ali je bilo riječi i o mogućem povratku u Partizan! Navijači to i te kako žele, a pošto se nedavno slikao kako trenira u opremi crno-bijelih, upitan je da li ćemo ga na kraju karijere vidjeti u dresu Partizana.

"Mislim da na kraju karijere teško", rekao je uz osmijeh, pa nastavio: "Šalim se, samo sam htio da pošaljem podršku svom klubu gdje sam počeo profesionalnu karijeru. Svi znamo koliko volim Partizan, trenirao sam u njihovoj sali. Da kažem da su mi obezbijedili uslove za trening. Htio sam na taj način da pošaljem poruku zahvalnosti. Znam da svi čekaju i da je tu obećanje i ovo i ono... Ne mogu da vas lažem, moj fokus je trenutno NBA i fokusiran sam da budem što bolji. Da se gore ostvarim na najbolji mogući način. A kad dođe vrijeme za to sigurno će i tu presuditi emocije."

Našao se sada opet u svojoj osnovnoj školi Bogdanović i odmah se prisjetio najljepših uspomena iz djetinjstva i početaka bavljenja košarkom. Kao što sada mališani dolaze tu da se upoznaju sa svojim idolom, tako je on nekada počinjao da trenira baš u Mirijevu.

"Kao što sam rekao baš ova sala, baš ovaj ulaz, ulazim sa fudbalskom loptom i vidim nešto najljepše u životu. Taj zvuk! Sjećam se i prve vježbe pošto sam naravno kasnio na prvi trening. Prve vježbe su bili ziceri u krug, meni je to bilo nevjerovatno sa kojom srećom i energijom sam jedva čekao da uđem u kolonu sa drugim klincima. Sve što me veže ovdje je čista emocija i to je to", rekao je Bogdan Bogdanović na otvaranju košarkaškog kampa u saradnji sa kompanijom "Adidas".

Pogledajte 04:44 Bogdan Bogdanović o Pešiću i Partizanu Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Sljedeće sezone ćemo ga opet gledati u NBA ligi, a sada ima jasan cilj - da odigra svaki meč u sezoni ispred nas. Do sada mu to nije polazilo za rukom.

"Pa, za sada sam napravio jedan cilj, da odigram 82 utakmice. To još uvijek nisam uspio i to je jako teško, Prošle sezone su mi falile dvije, jednu sam bio bolestan, drugu povrijeđen. Ovu sezonu mislim da to mogu da ostvarim. Što se tiče tima, mislim da treba da radimo na timskoj atmosferi jer ima dosta novih mladih igrača. Tu smo i mi koji smo ostali tu, jedan novi izazov za mene, u NBA je stvarno sve moguće, svuda je sve moguće i treba imati vjeru", rekao je Bogdanović.