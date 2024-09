"Tražim poštovanje, neka misle da Partizan nije dobar": Džouns za MONDO otkrio istinu o NBA ponudama

Karlik Džouns je u intervjuu za MONDO pričao o dolasku u Partizan, ponudi iz NBA lige, Željku Obradoviću, navijačima...

Drama tokom leta, da li dolazi, da li ne dolazi u Partizan? Potpisao je ugovor, ali postoji klauzula za NBA ligu. Strepnja navijača, čekanje da prođe jedan datum i na kraju potvrda - Karlik Džouns je plejmejker crno-bijelih. Dobio je Željko Obradović igrača kog je dugo želio i dobio jednog od lidera novog tima.

Renovirao je trofejni stručnjak tim u potpunosti, ostavio je samo Balšu Koprivicu od igrača iz prošle sezone. U opširnom intervjuu za MONDO pričao je o mnogim temama i otkrio zanimljive detalje koje možda niste znali.

"Nalazim se na dobrom mjestu kao i cijeli tim. Svi smo uzbuđeni zbog svega što nas čeka. Dobro smo igrali u pripremnim mečevima, ima dosta stvari koje možemo da unaprijedimo, ali smo isto tako uradili dosta dobrog. Nismo nikada igrali zajedno, pokušavamo da slušamo i upijamo sve ono što trener od nas traži", počeo je Džouns intervju za MONDO.

Od njega se mnogo očekuje ove sezone, posebno zbog činjenice da igra na poziciji plejmejkera, ali ga to ne dotiče mnogo.

"Ne postoji pritisak kod mene. Ja ne vjerujem u pritisak, iskreno. Bio sam u različitim situacijama i momentima i takvi momenti ti pomognu da izrasteš u odrađen tip igrača. Nemam nikakav pritisak. Moj posao je da dođem, da budem ono što jesam i što sam bio cijeli život. Na to sam fokusiran i radujem se da to radim u budućnosti."

ŠTA SE DOGAĐALO TOKOM LJETA?

Šta se sve izdešavalo tokom leta, kako je briljantna partija protiv Amerike u dresu Južnog Sudana mogla da ga odvede u NBA ligu i šta je prelomilo? Pitali smo to upravo glavnog aktera cijele drame.

"U ugovoru sam imao klauzulu za odlazak u NBA. Svi to znaju. Partizan nije htio da objavi da dolazim, dok ne prođe taj datum. Jedan od mojih ciljeva je da igram u NBA. Bilo je zainteresovanih timova, neki su zvali i raspitivali se. Osjetio sam se da mora da postoji bolji interes nego što je bio Partizanov. Kada sam stavio potpis glavom sam bio ovdje. Morao sam da sačekam nekoliko dana da prođe. Mnogi ljudi su pričali stvari koje su neistinite. Bilo je timova iz NBA koji su zvali, koji su se raspitivali, to je tačno, bilo je razgovora. Pričalo se da razgovaram sa timovima koji nisu bili uopšte u priči, ne treba da vejrujete u sve što pročitate na internetu."

Otkriva da ga motiviše da igra protiv jačih, to mu je bio dodatni podstrek u meču sa Amerikancima kada je upisao tripl-dabl (15, 11as, 11sk):

"Ja tražim poštovanje. Mnogo smo rada uložili da bismo kao reprezentacija Južnog Sudana bili tu gdje jesmo. Kada ne dobiješ to poštovanje, teško je. Onda želiš da se dokažeš, ne samo sebi, nego i drugima. Mislim da nas timovi nisu poštovali. Dobili smo to poštovanje i zaslužili."

"NEKA MISLE DA NISMO DOBRI"

Na priču o pokazivanju nepoštovanja nadovezalo se i pitanje u vezi Partizana. Kako reaguje na to da možda neki potcjenjuju crno-bijele pošto su potpuno novi tim?

"Mnogi možda misle da smo novi tim i da možda nećemo biti dobri ove sezone, jer se ne poznajemo i jer smo novi. Mi hoćemo da budemo posebni odmah, da radimo stvari odmah. Jesmo novi, učimo, gradimo hemiju, hoćemo da pokažemo u Evroligi šta možemo da uradimo."

Svjestan je da su pobjede najbolji recept i za sticanje samopouzdanja i za uigravanje tima.

"Pobjede. To ljudi žele da vide, to ljudi poštuju, to treneri traže. Želim ovdje da pobjeđujem i da donesem titulu Partizanu."

"ŽELJKO OD SVAKOG IGRAČA ZAHTIJEVA ISTO"

S obzirom na to da je igrao i u NBA ligi, da je bio i u Kini, jedno od pitanja bilo je da uporedi Željka Obradovića sa drugim trenerima sa kojima je sarađivao.

"Njegova posvećenost detaljima. Toliko puta ponavlja tu riječ detalji. Ne kažem da svaki trener to dozvoljava, ali Željko to radi, odnosno zahtokeva od svakog igrača odgovornost. Bilo da je to igrač iz prve petorke ili 15. igrač u rosteru. Možete samo da poštujete takvog trenera. Zbog toga želiš još više da igraš za Željka. Poštujemo ga naravno zbog svega što je uradio u karijeri, ali takve stvari olakšavaju dodatno sve."

Poznat je Karlik po svojoj igri u napadu, sposoban je da "zapali mrežice", ali mu odbrana nije jača strana. Upravo u tom segmentu Željko želi da ga unaprijedi.

"Trener traži da budem solidan, da budem u stavu više, da pokažem da može da mi se vjeruje na tom dijelu terena. Da prolazim bolje kroz blokove, da budem taj 'dosadni' bek koji pravi probleme protivnicima."

"VIDIO SAM NAVIJAČE PANATE, TO JE NIŠTA"

Nezaobilazna tema sa organizatorom igre crno-bijelih bili su navijači. Oduševljen je onim što je vidio, a uporedio ih je i sa pristalicama Panatinaikosa koje je imao priliku da čuje u Atini.

"Oni su ludi, ja sam uzbuđen. Kažu da Panatinaikos ima najbolje navijače, ali... U Atini sam čuo njihovih 40.000 navijača i čuo sam naših 5.000 na prijateljskim mečevima. Nije ni blizu! Prvi put sam igrao na otvorenom terenu, zahvalan sam Panati na tome, sjajno iskustvo, uživao sam. Smijao sam se na kraju meča zbog nečeg internog sa saigračima. Srećan sam bio zbog pobjede, ali je osmijeh bio zbog toga."

Za kraj smo ostavili nekoliko neformalnih pitanja. Šta je naučio na srpskom? "Au, želim da učim, da budem bolji. Hoću da naučim navijačke pjesme da bih mogao da pjevam zajedno sa njima."

Da li je probao srpsku hranu?

"Nisam mnogo probao, moraću da isprobam neku srpsku hranu."

I kakvu poruku ima za fanove?

"Želim da kažem da cijenim njihovu ljubav i podršku, uzbuđeni smo. Samo neka budu uz nas i uživaće, napravićemo šou", zaključio je Džouns u intervjuu za MONDO.

