Mario Hezonja pregovarao sa Partizanom! Pobijedio crno-bijele u Madridu, pa otkrio detalje

Hrvatski košarkaš Mario Hezonja bio jedna od najvećih želja crno-bijelih za novu sezonu.

Košarkaši Partizana poraženi su od Reala u Madridu, ali Mario Hezonja nije zabrinut zbog toga što je tim Željka Obradovića novu sezonu u Evroligi počeo sa dva poraza u nizu. Pored optimizma koji je dao navijačima, hrvatski košarkaš je istakao i da je bilo kontakata sa crno-bijelima tokom ljeta - pregovarao je sa Željkom Obradovićem i Zoranom Savićem oko dolaska u Partizan!

Jedna od najboljih igrača u Evropi na svojoj poziciji već je umoran od tračeva, transfer glasina i ekskluziva koje novinari plasiraju, pa od svega toga želi da se udalji u narednom periodu. Ipak, ne može da porekle da su postojali kontakti sa srpskim klubom, koji ga je želio za ovu sezonu.

"Nažalost, navikao sam na to", rekao je Mario Hezonja za "Mozzartsport" i dodao: "Da sada ne nazivam sve to nekim imenima, da ne ispadnem ja 'indijanac', ali katastrofa je kako se ljudi ponašaju po tim društvenim mrežama iza profila. Bore se za neke informacije, na kraju krajeva... Da li je stvarno bitno ko će pustiti prvi da je neko potpisao negdje... Izgleda je to tako ide danas u sportu. Što se toga tiče... Užas. Bio sam kod kuće, na planini bez dodira sa realnošću i bez telefona. Onda odjednom telefon je eksplodirao. Planiram poslije karijere da se potpuno odvojim od svega toga."

Da li je istina da je Partizan zvao? "Istina je! Dosta je tu bilo ekipa koje su pokazale interesovanje i koje su zvale. Moram svima da se zahvalim jer pokazuju da me žele. Respektuju kakav sam igrač i kakav igrač želim da postanem. Morao sam i ja da se malo sklonim sa strane da vidim ko me sve zove, da jednostavno procenim šta i kako. Moraš biti otvorene glave i zdravog razuma za sve. Razmislio sam bio dobro... Istina je da me je htio Partizan. Razgovarao sam sa Željkom, isto tako sa gospodinom Zoranom. Hvala im na tome, izvanredni su", rekao je Mario Hezonja nakon meča protiv crno-bijelih.

Iako je Partizan poražen u Madridu, pa je sada među retkim timovima koji su sezonu započeli sa skorom 0-2, hrvatski košarkaš ne brine se za crno-bijele. Po njegovim riječima, Partizan će uspeti da uklopi 14 novih igrača u tim i da bilježi partije na veoma visokom nivou.

"Jako je to teško, posebno u Evroligi. Kada sam bio mlađi u nekim ekipama to je kao recept za katastrofu, ali ne bojim se ja za Partizan. Imaju odličnog trenera i staf, koštaće ih neko vrijeme, ali imaju fantastične navijače koji ih povuku u Beogradu... Nemam ja straha za Partizan, sjajni su bili protiv nas", istakao je Hezonja.