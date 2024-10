Vildoza zbog Srpkinje nosi misteriozan predmet: Milica Tasić našla rješenje za njegov zdravstveni problem!

Na inicijativu Milice Tasić Luka Vildoza pokušava da popravi zdravlje.

Izvor: Instagram/lucavildoza/printscreen

Argentinski košarkaš Luka Vildoza ove sezone je promijenio klub i boju na dresu, ali je ostao u Grčkoj - iz Panatinaikosa prešao je u Olimpijakos i čini se da će mu Jorgos Barcokas davati više šansi nego Ergin Ataman prethodne sezone. Bivši igrač Crvene zvezde ove sezone će imati mnogo bolje uslove da odigra sjajno, pošto će u Grčkoj nastupati i njegova vjerenica - najljepša srpska odbojkašica, Milica Tasić.

Upravo je nekadašnja odbojkašica Crvene zvezde ubijedila Luku Vildozu da jedan zdravstveni problem riješi na neobičan način. Mnogi su na početku sezone primijetili mali crni predmet na lijevom uhu Argentinca, ali rijetko ko je znao čemu on služi. Liči na blutut slušalicu, a zapravo terapeutska minđuša koja ima jako dejstvo na procese u mozgu i trebalo da bi da smanji migrene temperamentnog beka tima iz Pireja.

"Patim od migrena, a one često utiču i na moj vid. Nadam se da ću prevazići taj problem koristeći ovu metodu. Ne želim više da patim od migrena. Želio bih da se zahvalim svojoj partnerki koja me je ohrabrila da pokušam sa ovom metodom. Imam i recept ljekara, sve je prema propisima", rekao je Luka Vildoza grčkoj "Gazeti" i objasnio o čemu se radi: "To je terapeutska minđuša. Nije mi dozvoljeno, ali ni ne želim da je skinem. Radujem se što ću prevazići ovaj problem ovom metodom i tada ću je odmah skinuti."

Terapeutska minđuša pritiska određenu tačku u uhu i mijenja ravnotežu u mozgu, smanjujući šanse da se pojavljuju migrene. Luka vildoza je već nekoliko puta ove sezone igrao sa malim crnim predmetom na uhu, a ima i situacija kada ga "zaštiti", odnosno zalijepi flasterima da bi ga prikrio.

Inače, ljubav Luke Vildoze i Milice Tasić cjveta, nedavno se dogodila i vjeridba koja najavljuje brak dvoje uspješnih sportista. Jedan od najljepših sportskih parova u Evropi, pa možda i na svijetu, ubrzo bi trebalo da izgovori sudbonosno da!

Pogledajte kako izgledaju Luka i Milica: