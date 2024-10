"Ovo mi je prvi put, morao sam da zavežem pertle": Zvezdin heroj stao pred lijepu Turkinju, svi znali šta će pitati

Košarkaš Crvene zvezde Majk Daum obilježio je zakucavanjem pobjedu protiv Fenerbahčea.

Košarkaš Crvene zvezde Majk Daum spektakularno je zakucao preko Kema Birča na utakmici protiv Fenerbahčea, a poslije meča je morala da ga pita za taj spektakularni potez.

"Ovo mi je prvo zakucavanje ove sezone, morao sam čvrsto da zavežem pertle, krenuo sam da probam, pa ako me blokira - blokirao me je, ali uspio sam", rekao je on uz osmijeh reporterki Evrolige Deniz Aksoj kraj terena.

Majk Daum postigao je 14 poena zaključno sa tim zakucavanjem i uz Nemanju Nedovića i Džoela Bolomboja bio je najefikasniji u velikoj pobjedi Zvezde protiv Fenerbahčea u "Ulker sports" areni.

To zakucavanje bilo je jedno od prelomnih momenata meča, nakon kojeg Fenerbahče nije uspio ni da se rezultartski približi. Dok je Zvezda gazila ka trijumfu, navijači Fenera napuštali su dvoranu i mnogo prije završnice, jer je bilo jasno kako će meč završiti.

Ovim trijumfom Zvezda je nastavila početak sezone iz sna i prvi put u klupskoj istoriji ušla u Evroligu sa skorom 3-0.