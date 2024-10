"Ovi igrači su srećni, zadovoljni i žele da igraju": Željko sipa pohvale, jedan detalj ga posebno raduje

Željko Obradović odgovarao je na pitanja medija poslije pobjede protiv Makabija.

Partizan je duplu evroligašku nedjelju završio savršeno - sa dvije pobjede. Poslje trijumfa protiv Bajerna u Areni uspio je da slavi i na gostovanju kod kuće, pošto je savladao Makabi u Pioniru (91:79). O dešavanjima sa meča pričao je Željko Obradović.

Prvo je sumirao dešavanja sa meča.

"Bila je utakmica kakvu smo očekivali, znali smo da je Makabi tim koji je veoma dobar, imaju visoke igrače u reketu, imaju igrače na perimetru koji mogu da pogode za tri i da igraju jedan na jedan. Pravili su nam problem sa ofanzivnim skokom u prvom dijelu. Kada smo to počeli da kontrolišemo bila je drugačija utakmica. Pobijedili smo odličan tim i treba da vjerujemo sebi, to je poruka poslije meča."

Raduje ga ono što je vidio na terenu.

"Pričao sam i ranije da ovi igrači imaju atmosferu, žele da igraju, zadovoljni su, srećni, vidi se to na treningu. Zadovoljstvo je veliko da vidimo igrače da se ovako ponašaju i reaguju. Dobar meč smo odigrali, posebno u posljednjoj četvrtini. Najveći problem bio je ofanzivni skok, iskontrolisali smo to. Igrali smo pametno napadački, iskoristili smo slabosti koje ima Makabi."

U samoj završnici meča, kada je sve već bilo gotovo, nekoliko igrača Partizana bacalo se po parketu za loptu.

"Naravno da me raduje, to je najvažnija stvar i to je pokazatelj ovoga šta radi tim u ovom momentu. Njih trojica bacili su se za loptu kada je meč bio gotov. To je veoma pozitivno, čestitam im na tome. Od kada su se skupili imaju taj mentalitet i odnos. I poslije dva poraza u Španiji sam pričao da vjerujem u njih, da tim može da napreduje i to su već pokazali. Tek je početak sezone, treba doći do automatizama. Ima momenata gdje smo zaboravljali kretnje u napadu, defanzivni plan, ali to je početak sezone i sve ovo je logično."

Jedno od pitanja bilo je vezano za sjajnu igru Isaka Bonge od starta sezone.

"Bonga je iskusan igrač, sa Njemačkom je osvojio Svjetsko prvenstvo, igrao je na visokom nivou, može da pokrije više pozicija. Radi se o čovjeku koji je koncentrisan na svakom treningu, zna svoj zadatak. Igra konstantno, ali igra i ekipa konstantno. U trenutku kada je napravio četvrti faul, Pokuševski je odigrao izvanrednu utakmicu i to me raduje. Taj dečko ima glavu za košarku i mislim da će nam sve više pomagati", zaključio je Obradović.







