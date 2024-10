Trener Barse bjesnio na meču, pa i na konferenciji potkačio sudije: Dvije greške zaredom, sve je bilo jasno!

Žoan Penjaroja nije bio nimalo srećan nekim odlukama sudija u finišu meča Barselone i Crvene zvezde.

Crvena zvezda je ispustila Barselonu! Na kraju je tim iz Katalonije savladao crveno-bijele u "Areni" poslije produžetka 98:94, a trener Barselone Žoan Penjaroja je poslije meča istakao da je ovo bila sjajna utakmica pred sjajnim navijačima. Imao je i zamjerke na neke aspekte igre svog tima, ali ipak se piše pobjeda.

"Dobro veče, prvo - zadovoljstvo je igrati u Beogradu, igrati u sjajnoj atmosferi. Mislim da je za navijače ovo sjajna utakmica. Pobijedili smo, ali bila je sjajna utakmcia. Bila je ovo utakmica gdje smo imali problema da odbranimo Zvezdin šut za tri poena. Za nas je bilo bitno da se borimo, tim se borio 45 minuta, tim je imao sjajan odnos. Bila je ovo 50:50 utakmica, nije bilo lako pobijediti u Beogradu. U napadu smo igrali dobro protiv njihove agresivne odbrane. Naša odbrana u posljednjoj četvrtini je bila dobra, kontrolisali smo njihov šut za tri, ali ne i prodore do koša", naglasio je Penjaroja.

U posljednjem minutu regularnog dijela utakmice dobio je tehničku grešku zbog protesta. Realno se tada bunio vrlo opravdano, što se poslije njegovog čelendža i pokazalo, a sada se osvrnuo na tu situaciju.

"Neću da pričam o situaciji sa sudijama, situacija je jasna. Za mene su to dvije greške zaredom. Prva je tehnička za mene, a druga je što smo morali da uzmemo čelendž da vidimo da je ostalo 14 sekundi. To su dvije greške, ali to je košarka. Imali smo sreće jer je Kenan promašio bacanje", naglasio je on.

Kevin Panter i Jan Veseli su bili ubjedljivo najbolji akteri ovog meča sa strane tima iz Katalonije i posebno im je čestitao Penjaroja. "Ja sam srećan zbog svih igrača, ali posebno zbog Kevina Pantera i Jana Veselog kao bivših igrača Partizana. Naravno da su oni srećni što su večeras pobijedili", naglasio je on.