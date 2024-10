Svetislav Pešić ostaje selektor Srbije!

"Govorilo se i ranije, govori se i danas da je trener u godinama, ali ta strast prema košarci i ta ne ljubav nego navika je i dalje tu duboko u meni ", rekao je Pešić.

Poslije dvije medalje sa posljednja dva velika takmičenja cijela javnost, ali i kompletan nacionalni tim stali su iza Pešića i jasno mu dali do znanja da ga žele i dalje na mjestu selektora.

To se i ispunilo i Svetislav Pešić ostaće selektor Srbije!

"Meni je veliko zadovoljstvo da se nastavila saradnja. Nema šta da vam pričam oko njega šta je sve urađeno. Ono što je jako važno za nas je da smo ovo obezbijedili. Bila je to želja nacije i igrača i to će olakšati sljedeće korake. Ono što nam preostaje je da radimo zajedničkim snagama. Očekujemo veliku podršku klubova. Svi računaju da je to sve završeno, ali imamo kvalifikacije i treba tu da prođemo. Ugovor koji smo potpisali je do 30.9.2025 godine. Zahvaljujem se Pešiću na razumijevanju i povjerenju", rekao je predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović.

Nakon njega obratio se i novi-stari selektor.

"Ja bih iskoristio priliku da se zahvalim na strpljenju savezu i Nebojši. To se sve malo odužilo, ja sam već imao neke druge ciljeve i planove i neke druge obaveze. Uspjeli smo to da na neki način regulišemo i ja sam sada tu pred vama. Kažem zahvaljujem se na strpljenju prije svega. Nije bilo tu nekih pregovara. To su bili razgovori jer sam ja mislio da sam svoje obaveze prema srpskoj košarci i reprezentaciji završio. Ali eto nikad ne reci nikad. Situacija je takva da se približava kvalifikacije za EP. Mi smo već imali jedan prozor u februaru. Trudio sam se koliko sam mogao i nadam se da sam ispunio želju igrača, Saveza, Nebojše da nastavimo taj kontinuitet. Ipak jednog dana to mora da nastavi jednog dana. Govorilo se i ranije, govori se i danas da je trener u godinama, ali ta strast prema košarci i ta ne ljubav nego navika je i dalje tu duboko u meni ", rekao je Pešić.

Osvrnuo se potom na predstojeće kvalifikacije.

"Sad nam predstoji jedan rad. Ali stvarno imam potrebu da to kažem jer u Srbiji ne uspjeva ništa kao uspjeh. Iako smo igrali fantastično na Evropskom prvenstvu, ali tih osam minuta je presudilo da ne uradimo ono što treba. Ja sam uvijek za proces, iako i ja volim da pobijedim, A taj proces znači te kvalifikacije koji su bili za nas prilično komplikovani. Ne samo zato što nas čekaju četiri utakmice. Najveći uspjeh mog rada je što smo se kvalifikovali za Svjetsko prvenstvo jer da se nismo kvalifikovali ne bi se tamo pojavili, ko zna gdje bi Srbija završila, ne bi išli ni na Olimpijske igre. Nama je taj sistem kvalifikacija bio protivnik, imali smo u kvalfiikacijama 42-43 igrača. Svaki prozor drugi igrači, svaki prozor druga ekipa".

