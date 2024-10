Jokić odgovorio na pitanja o sebi koja "gugla" cijeli svijet: U jednom čitava Amerika griješi već 9 godina

Nikola Jokić je odgovarao na pitanja koja ljudi o njemu najčešće guglaju.

Izvor: Twitter/@nuggets

Nikola Jokić u petak ujutru od 4.00 počinje sezonu u NBA ligi, a Denver će u prvom kolu dočekati Oklahomu. Dok traju pripreme najbolji NBA igrač odgovarao je na najčešća pitanja koja ljudi guglaju o njemu na internetu.

Na vrhu liste našlo se pitanje zašto Nikolu Jokića zovu Džoker. "Majk Miler nije umio da izgovori moje prezime i rekao mi je 'Bićeš Džoker', to je vjerovatno najbolji nadimak u ligi", jednostavno je objasnio reprezentativac Srbije.

Potom je dobio pitanje o tome kako se izgovara njegovo ime i prezime, a iako je već devet godina u SAD - gotovo svi griješe. Somborac je objasnio da je naglasak u njegovom imenu na prvom slogu, ne na drugom kako to izgovaraju Amerikanci, što je posebno iznenadilo navijače. Prosto, nikada se Jokić nije "gurao" nekoga da ispravi zbog toga, što je još jedna od stvari koje ga ne dotiču. Svejedno mu je kako ga zovu.

Nikola answers the internet ‍pic.twitter.com/qS1pPotjgP — Denver Nuggets (@nuggets)October 22, 2024

Ljude zanima i koju muziku sluša najbolji igrač NBA lige, a odgovor je glasio: "To je uglavnom spora muzika". Uslijedilo je i zanimljivo pitanje - kako je Nikola Jokić postao toliko dobar? Reprezentativac Srbije je to skromno objasnio. "Vjerovatno je to sreća, malo rada i malo sreće", rekao je Jokić.

Posljednje pitanje odnosilo se na ljubav prema konjima. "To je duga priča... Bila je to ljubav na prvi pogled", zaključio je Jokić.