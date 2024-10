"Svaka čast Jokiću i Dončiću, ali Dražen to prevazilazi": Hrabra izjava Ace Petrovića o kojoj se priča

Prema riječima Aleksandra Petrovića, ono što je njegov brat Dražen uradio u karijeri ipak prevazilazi okvire koje mogu da dosegnu Luka Dončić i Nikola Jokić.

Izvor: YouTube/NBA/MN Press

Slavni košarkaš Dražen Petrović proslavio bi juče 60. rođendan. Nažalost, Petrović je još 1993. godine poginuo u saobraćajnoj nesreći u blizini njemačkog Ingolštata, dok je vozilom upravljala njegova djevojka Klara Salanci. U tom trenutku, Petrović je bio jedan od najboljih igrača svijeta i nikad nećemo saznati koliko je još mogao da uradi, međutim i ono što smo vidjeli do tada od njega - nekima je dovoljno da ga proglase najboljim Evropljaninom svih vremena.

Toj grupi ljudi pripada i njegov stariji brat Aleksandar "Aco" Petrović koji je u intervjuu za madridski "As" govorio i o toj raspravi koja nas čeka, odnosno već se uveliko vodi u javnosti. Ako pitate njega, postoji nešto što je Dražen uradio, a Nikola Jokić i Luka Dončić ipak ne mogu.

"Za nekoliko godina, diskusija o najvećem evropskom košarkašu fokusiraće se na Luku Dončića i Nikolu Jokića, ubijeđen sam u to, ali trag koji je ostavio Dražen Petrović to prevazilazi. Njegova zaostavština je nešto drugo, Dražen je košarkaš koji je probijao sve barijere u NBA ligi krajem osamdesetih i početkom devedesetih i krčio je put Evropljanima u narednim godinama...", ispričao je Aco Petrović za "As".

Pokojni košarkaš blistao je u dresu Šibenke, Cibone i Real Madrida pre nego što je 1989. u Portland, gdje nije dobio šansu. Tek u Nju Džerziju je "eksplodirao" i pokazao talenat koji ga je krasio u evropskoj košarci, dok je paralelno sa njim i Vlade Divac u Lejkersima pokazivao da i neamerički košarkaši imaju znanje.

I generacijama koje dolaze treba ispričati priču o Draženu❤️pic.twitter.com/2G1scMBMI3 — Aleksandar Petrović (@petrov_aco)October 22, 2024



Nažalost, Dražen Petrović je poginuo baš kada je ulazio u zenit karijere i nikada nećemo saznati koliko je još mogao da pokaže u NBA ligi i da li bi njegovo ime bilo i veće, nego što je to danas kada se priča o najvećim košarkašima svih vremena.

Šta vi mislite, ko je najveći evropski košarkaš svih vremena? Pišite nam u komentarima!