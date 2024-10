"Ljudi imaju pravi posao, a ti nećeš da igraš košarku, sram da te bude": Embid prevario sve i uzeo 193 miliona

Čarls Barkli žestoko napao Džoela Embida zato što neće da igra utakmice nakon što je potpisao novi ugovor sa vrtoglavim iznosom plate.

Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

NBA liga pokrenula je istragu protiv Džoela Embida, bivšeg MVP-a i drugog najboljeg centra na svijetu. Kamerunsko-američki igrač koji ima i francuski pasoš propustio je pripremne utakmice, kao i "otvaranje" sezone protiv Milvokija i najavljeno je da zbog povrede koljena neće igrati ni u narednim.

S obzirom na to da je jedan od igrača koji najčešće propuštaju utakmice, pa i po cijenu da ne učestvuje u MVP trci (za koju su potrebna 65 nastupa), NBA liga bi na osnovu nalaza u istrazi mogla da kazni Filadelfiju sa čak milion dolara zato što njen najbolji igrač prosto izbjegava utakmice. A, posebno se pale alarmi u ligi kada propustio utakmice koje se prenose na TV stanicama sa nacionalnom pokrivenošću.

Embidu svakako nije pomoglo ni to što je unaprijed najavio da nikad više neće igrati utakmice koje se igraju "dan za danom", odnosno da će uvijek propustiti drugu u tom rasporedu. "Vjerovatno će tako biti do kraja moje karijere", kazao je Embid.

S obzirom na to da je u osam sezona u Filadelfiji Embid odigrao samo 433 utakmice od mogućih 637, slavni Čarls Barkli jasno i glasno je rekao da je njegov tim napravio veliku grešku kada mu je dao da potpiše novi, astronomski ugovor na tri godine.

"Nemam predstavu o tome šta Siksersi rade", rekao je Čarls Barkli. "Mislim da nije fer i hoću ovo jasno da kažem, jer je ovo ludilo. Upravo je potpisao ugovor na tri godine za 193 miliona dolara. Ponavljam, na tri godine, za 193 miliona dolara. Da bi igrao košarku".

"Nismo radnici u čeličani. Nismo medicinske sestre. Ljudi koji imaju pravi posao moraju da rade 40 do 50 sati nedjeljno. Mi igramo košarku najviše četiri dana nedjeljno. Većinu vremena, to su tri utakmice nedjeljno", podigao je glas Barkli.

"On ima najbolju rezervu u ligi, Andrea Dramonda. I Keni i Šak su već kazali isto. Da je on samo rekao 'OK, igraju 25 minuta u drugoj utakmici kada imamo 'vezane' mečeve dan za danom'. Ili da je rekao 'Andre Dramond neka igra'. Ali da unaprijed kaže unaprijed da neće igrati, to je budalaština Siksersa i tačka", kazao je Barkli, inače legenda Filadelfije.

