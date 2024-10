"Daj Bože da ja griješim, ali...": Nikola Lončar surovo iskren o budućnosti reprezentacije Srbije

Nikola Lončar vjeruje da će lideri reprezentacije Srbije u budućnosti biti Nikola Topić, Nikola Jović i Filip Petrušev.

Nekadašnji osvajač zlata na Evropskom prvenstvu 1997. i godinu dana kasnije na Svjetskom prvenstvu Nikola Lončar govorio je o budućnosti reprezentacije Srbije. Selektor Svetislav Pešić stalno napominje da je kontinuitet i hemija u ekipi osnova svih uspjeha, ali se postavlja pitanje šta će biti kada Orlovi ostanu bez trenutnih lidera? Zbog toga je bivši igrač Partizana za nasljednike Nikole Jokića i Bogdana Bogdanovića imenovao Nikolu Jovića, Nikolu Topića i Filipa Petruševa.

Lončar je razgovor započeo spomenuvši kapitena reprezentacije Srbije i najboljeg NBA igrača: "Imamo dvije zvijezde - Jokića i Bogdanovića. Svi ostali su veoma kvalitetni igrači koji igraju u Evroligi ili mogu da igraju u Evroligi, ali iza toga imamo veliku prazninu, ko će njih da naslijedi", zapitao se proslavljeni košarkaš u emisiji "Kec na jedanaest" na K1 televiziji.

Lončar je potom nastavio: "Da se ne lažemo, ključ je da li će da dođu Jokić i Bogdanović. Ako njih dvojica ne dođu, mi ćemo biti konkurentni, ali ne kao sa njima dvojicom. Ako se zadrži ekipa, plus trener, a Pešić je važan, apsolutni smo favoriti na svim takmičenjima".

Možda bi titulu važnog igrača mogao da ponese i doskorašnji organizator igre Partizana - Aleksa Avramović? Na pitanje da li je momak koji je briljirao na Svjetskom prvenstvu u Manili, a onda ponovo i na Olimpijskim igrama u Parizu zvijezda, Lončar je rekao: "Nije, on je dobar igrač. Doživio je svojih pet minuta oko 30 godine. Ja ga znam iz Španije. Tamo je bio prosječan dobar igrač, ali je imao sreću da dođe kod Obradovića, pa Pešića u reprezentaciji, prije toga nije trenirao kod takvih trenera i poklopilo mu se sve", smatra Lončar.

Razmotrio je bivši košarkaš i ostale momke na poziciji pleja. "Vasilije Micić je dobar igrač, igra u NBA, ali se vratio Lamelo Bol, konkurent na njegovo mjesto. Teo? To je gotovo. Za to vrijeme što je on trebalo da provede na terenu, imali smo možda i boljeg, jačeg i bržeg, što je Avramović. Bio je mag, fenomenalan igrač, iako fizički nije bio na tom nivou, ali je zahvaljujući košarkaškoj inteligenciji postigao to što je postigao", rekao je Lončar.

Dakle, prednost se daje mladim igračima, ali kojim? "Vratio se Pokuševski iz NBA lige, nema ga nigdje. Da li je to adaptacija, da li je to nedostatak košarkaške inteligencije, ne znam još, vidjećemo. Mali Topić još nije to što treba da bude. Imamo nekih igrača koji će igrati u NBA. Vukčević? Iskreno, on je u Vašingtonu, ali to je nedovoljno. On nema nikakvog iskustva, ni igračkog, ni životnog. On je mlad dečko koji tek može da bude nešto, ali po karakteru nije igrač koji može da nosi neku ekipu".

Izbor je na kraju glasio: "Daj Bože da grešim, ali mislim da su tu glavna trojica - Jović i Topić, koji treba da vuku, i Đurišić koji je takođe povrijeđen. U Zvezdi i Partizanu od naših domaćih igrača Partizan može da plasira Vanju Marinkovića, u Zvezdi je Plavšić dobar momak koji tek treba da da... dobar momak od 27 godina... Mislim da Jović, Topić, Petrušev i još neki od 27 do 33 godine mogu da nose", zaključio je Lončar.