"Ako navijaš za Zvezdu, onda si Srbin": Peđa Stojaković ne može da preboli grobove predaka u Hrvatskoj

Legendarni košarkaš Predrag Stojaković izbjegao je iz Hrvatske tokom rata u bivšoj Jugoslaviji.

Nekadašnji srpski košarkaš Predrag Stojaković i danas važi za jednog od najboljih šutera koji su ikada igrali u NBA ligi, a Amerikance fascinira njegova životna priča kad god progovori o njoj. Nekadašnji reprezentativac Jugoslavije, igrač Crvene zvezde, Sakramenta Kingsa i Dalas Maveriksa kad dijete je izbjegao iz Hrvatske i u Beogradu počeo ozbiljnije da trenira košarku.

O tome je još jednom pričao Amerikancima, gostujući u jednom podkastu - gdje je komentarisao i Nikolu Jokića. Stojaković je ovog puta istakao da je u školi rekreativno trenirao košarku u Slavonskoj Požegi, a da je tek dolaskom u Beograd i na poziv trenera Crvene zvezde počeo ozbiljnije da se bavi sportom.

"Odrastao sam u zemlji koja se zvala Jugoslavija, multietničkoj. Moja porodica i ja smo bili Srbi koji žive u Hrvatskoj. Igrao sam košarku u školi, rekreativno. Kada sam bio osmi razred krenuo je rat, pa sam sa porodicom bio natjeran da ostavim sve iza sebe i preselim se u Srbiju, Beograd. Tu je sve i počelo, bio je jedan trener iz Crvene zvezde koji je zvao i rekao da ima prijatelja iz vojske koji me je vidio kako igram i da želi da mi pruži priliku. Imao sam 14 i bio sam visok, mada nisam imao vještine sem koordinacije. To mi je bio prvi ozbiljan kontakt sa košarkom, trenirali smo svaki dan i kliknulo je", rekao je Peđa Stojaković gostujući u podkastu "Knuckleheads Podcast".

Nije ovo prvi put da slavni sportista govori o svom porijeklu. Zna se da je rođen u Slavonskoj Požegi i da je obožavao što odrasta u tom gradiću, uz povremene odlaske na selo gdje su mu živjeli baka i deka. Peđina porodica imala je veliko imanje, pa je mogao da uživa u prirodi.

"To su za mene bili pravi doživljaji. Na selu sam osjećao slobodu i volio sam da se tamo sretnem sa rođacima i prijateljima koji su mojih godina. Roditelji su rodom iz dva susjedna sela tako da nam je priroda uvijek bila nadohvat ruke", pričao je svojevremeno Peđa za magazin "Huper" i dodao: "Oduvijek sam navijao za Zvezdu. Među Srbima u Hrvatskoj postojalo je pravilo da se navija za Zvezdu. Znalo se: ako navijaš za Zvezdu onda si Srbin. Ipak, navijanje smatram nasljednim. Tata je navijao za Zvezdu pa sam to naslijedio od njega. 'Da li ćemo i tebe, sine, jednog dana gledati na televiziji?', pitao me je davne 1988. godine kad sam gledao Divca i Paspalja."

Emocije koje je Predrag Stojaković gajio prema rodnom kraju jednom prilikom otkrio je i njegov otac Miodrag. "Još nas guši nepravda...Kako i ne bi, ostavili smo u Hrvatskoj kuće, imanja, grobove predaka... Peđa to krije, a znam da ga boli. Vratiće se on u Slavonsku Požegu, tamo bi ga lijepo dočekali", rekao je jednom prilikom Miodrag Stojaković, otac srpskog košarkaša i dodao: "Boli nas i guši sve to istom jačinom i danas, iako je prošlo mnogo vremena... Ostavili smo živote, planove, sve što smo do tada stekli. Gotovo u jednom trenu ostali smo bez dvije kuće, dva lokala, imanja... Uostalom, dovoljno je da vam kažem da mi je u aprilu 1991. jedan Albanac nudio 450.000 maraka samo za jednu od te dvije kuće, a ja, da ne bi pričali vidi ga ovaj, prvi je podvio rep i bježi, odbijem ponudu i dva mjeseca kasnije ostanem bez nje."

Takođe, otac slavnog košarkaša isticao je da Predrag Stojaković nije prekinuo kontakte sa prijateljima iz djetinjstva, a otkrio je i da je planirao da otkupi imanje kako bi se prisjetili godina koje su prošle... "Jednom mi je, dok smo se kolima vozili po Sakramentu, sve to prolazilo kroz glavu, a on, vidjevši da sam tužan, tjera me da mu kažem o čemu se radi. I ispričam mu da mi nedostaju moji konji, imao sam velike planove s njima, a on mi kaže 'Pa daj, tata, da kupimo ranč, bar to nije problem'... Odbio sam, nije više to to", svojevremeno je govorio Miodrag.