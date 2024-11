"Ne znam da li to može da bude izgovor za nas": Željko Obradović o teškom porazu Partizana

Kratka analiza Željka Obradovića poslije poraza Partizana u Istanbulu.

Partizan je doživio težak poraz u Istanbulu gdje je Fenerbahče slavio ubjedljivo 89:72. Praktično čitav meč su vodili domaćini, nisu dozvoljavali da ijednog trenutka Partizan odgovori na njihov sjajan šut, tako da su crno-bijeli zabilježili i drugi poraz u ovoj nedjelji Evrolige.

Trener "valjka" Željko Obradović bio je kratak u analizi utakmice i označio je umor kao potencijalni faktor poraza, o čemu je pričao još i prije dolaska u Istanbul.

"Igrali su mnogo bolje od nas. Bili su koncentrisani. Ne znam šta je s mojim timom, možda umor, imali su dan više da se odmore. Možda je to bilo važno. Moramo da čestitamo ipak Fenerbahčeu, bolje su šutirali", kratko je rekao Željko Obradović poslije meča za "Euroleague TV".

Sličnu izjavu ponovio je i na konferenciji za medije: "Čestitam Fenerbahčeu na odličnoj utakmici i pobjedi, odlično su šutirali za tri poena, odlične procente su imali. Poentirali su i tranziciji, mi nismo igrali dobro u odbrani i to je bio problem za nas. Ne znam da li izgovor može da bude to što smo igrali prije 48 sati i što je Fenerbahče imao dan više za odmor. Ne mislim da je to izgovor, ali je moj tim djelovao bez energije večeras."

"Pobijedili smo dvije utakmice u nizu, što je veoma dobro. Odbranili smo domaći teren, jer smo prije toga poraženi dva puta, što je krucijalno za nas. Vidio sam timski duh i ujedinjen tim, što je najpozitivnije, baš na tome želimo da gradimo uspjeh. Sve je lakše kada pogađate šuteve za tri poena, sve izgleda pametnije i bolje. Ipak, i bez tih šuteva za tri poena, izgledali smo dobro", dodao je Šarunas Jasikevičijus iz Fenerbahčea poslije meča.

Podsjetimo, poslije sedam kola Partizan ima skor 2-5 u Evroligi.