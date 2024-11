Denver htio srpskog zeta pored Nikole Jokića: Otkriveno zašto je propao plan za najveće pojačanje

Nikoli Jokiću je tokom ljeta trebalo da se pridruži Pol Džordž, ali za njega nije bilo mesta u timu.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Denver se ne nalazi u očekivanoj formi, umjesto samog vrha zauzima tek 11. mjesto Zapada. Ipak, situacija je mogla biti drugačija da se ostvarilo potencijalno ljetno pojačanje. Kako navodi Ramona Šelburn sa ESPN, tim iz Kolorada je trebalo da dovede Pola Džordža.

Ekipa Majkla Melouna bi uz igrača Filadelfije sigurno bila konkurentnija, ali za Pola nije bilo mjesta u timu zbog finansijskih pravila lige. Preciznije, da bi bek rođen u Kaliforniji postao saigrač Nikole Jokića Denver je morao da se odrekne Kristijana Brauna, Džulijana Strotera ili Pejtona Votsona.

I to ne bi bilo sve, morao bi da da i Majkla Portera Džuniora i Zeka Nađija, ne bi li se prihodi izjednačili. Možda to i nije bila loša ideja, s obzirom na to da je Denveru, očigledno, potrebna promjena, a i opšti je utisak da Majkl Porter mlađi ne doprinosi koliko se od njega očekivalo.

Denver je 2023. postao šampion NBA lige, dok je prošle sezone poražen u polufinalu Zapadne konferencije od Minesote. Ipak, od tima iz Kolorada očekuje se više jer u svom timu imaju najboljeg igrača na svijetu - Nikolu Jokića, koji od početka sezone bilježi prosječno 29,8 poena, 12,3 skokova i 9,8 asistencija. Denver je na 11. mjestu sa skorom 3-3.

Pol Džordž trenutno nosi dres Filadelfije, a prije toga je igrao za Los Anđeles Kliperse od 2019. do 2024, dok je u Oklahomi bio od 2017. do 2019, a karijeru ze započeo u Indijani 2010. Redovni je igrač Ol-star mečeva, a sa reprezentacijom SAD je 2016. osvojio Olimpijske igre. Džordž i Jokić bi ostvarili posebnu konekciju i zbog ljubavi prema Srbiji - Pol je već nekoliko puta dolazio u ovu zemlju i pauzu između dvije sezone provodio u ovom dijelu svijeta. On je oženjen Srpkinjom Danijelom Rajić sa kojom ima dvije ćerke.