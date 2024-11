Jokić bolji nego ikad, ovakve brojke nije imao ni kao MVP!

Centar Denvera Nikola Jokić pomjera granice u NBA ligi i kada su mnogi mislili da je stigao do maksimuma on je pojačao.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić već pet godina je najbolji igrač NBA lige. U tom periodu osvojio je tri MVP nagrade, a jedna mu je iskliznula iz ruku jer ju je "iskukao" Džoel Embid, koji je tek na trenutke uspio da parira prvoj zvezdi Denver Nagetsa. Razliku između sebe i Embida Jokić je napravio sa još dva individualna priznanja, ali i sa NBA titulom i MVP titulom u finalu.

Kada se sve spoji, jasno je da trenutno gledamo petu nevjerovatnu srpskog košarkaška o čijim partijama i Amerikancima ponestaje riječi. Posebno zbog toga što centar iz Sombora pomjera granice, pa je na početku nove sezone bolji nego ikad. Kada se pogleda prosjek njegovih poena, skokova i asistencija jasno je da se Nikola u veoma ranoj fazi sezone kandidovao za novu MVP titulu u društvu najboljih igrača planete.

Poređenje sezona Nikole Jokića u NBA ligi:

Prva MVP titula, 2020/21 - 26,4 poena, 10,8 skokova, 8,3 asistencije za 34,6 minuta na terenu

Druga MVP titula, 2021/22 - 27,1 poen, 13,8 skokova, 7,9 asistencija za 33,5 minuta na terenu

Prva NBA titula, 2022/23 - 24,5 poena, 11,8 skokova, 9,8 asistencija za 33,7 minuta na terenu

Treća MVP titula, 2023/24 - 26,4 poena, 12,4 skokova, 9 asistencija za 34,6 minuta na terenu

Aktuelna sezona, 2024/25 - 28,8 poena, 13,5 skokova, 11 asistencija za 37,9 minuta na terenu

Takođe, Nikola nikada u NBA karijeri nije imao bolji prosjek ukradenih lopti, blokada i pogođenih trojki! Svi ti podaci dodatno govore o učinku srpskog košarkaša. Treba primijetiti i da je ovo prvi put u karijeri da drži tripl-dabl prosjek, a najbliži tom ostvarenju bio je u šampionskoj sezoni kada su mu 0,2 asistencije po meču nedostajale za nevjerovatan uspjeh.

Naravno, treba imati u vidu da je Denver ove sezone odigrao tek osam mečeva i da će Nikola Jokić imati težak zadatak da do kraja sezone ostane na tripl-dabl prosjeku. Ukoliko u tome uspe, neće biti daleko od četvrte MVP titule - to bi značilo da su u istoriji od njega "odlikovaniji" Karim Abdul Džabar, Majkl Džordan i Bil Rasel, dok bi se on izjednačio sa Viltom Čemberlenom i Lebronom Džejmsom.

