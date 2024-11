Kevin Panter o rezultatima Partizana, a prisjetio se i meča sa Crvenom zvezdom

Bivši kapiten Partizana ponovo dolazi u Beograd, ovog puta da odmeri snage sa crno-bijelima.

Kevin Panter dolazi u Beograd, na megdan Partizanu i u novom ruhu. Navikli smo da kapitena gledamo u crno-bijelim bojama, ali ovog puta biće na drugoj strani - u taboru Barselone. Meč je na programu u srijedu od 18 časova, tim povodom Panter je rekao da nije siguran šta očekuje, a kratko je analizirao i trenutni uspjeh crno-bijelih.

"Uvijek se spremam za svaku utakmicu isto. Bez obzira ko je protivnik, ali...", započeo je Kevin Panter razgovor za Mocart. U jedno je siguran: "Biće emotivno... Sigurno će biti emocija sa moje strane u srijedu. Ne znam šta da očekujem. Ne znam da li će me emocije savladati prije, tokom ili poslije utakmice, ali sam spreman. Prosto... Tri godine sam bio u Partizanu, ostvario konekcije za čitav život od trenera preko saigrača, uradili smo nešto specijalno uz sve uspone i padove. Bilo je svega, bilo je ludo i prije svega nezaboravno".

Partizan nije startovao očekivano i opšti je utisak da timu treba još zajedničkih utakmica kako bi se uigrao. Ipak, u svim mečevima, osim sa Fenerom, Partizan je bio konkurentan i mogao da odnese pobjedu. "Skor ne pokazuje ono što vidim na terenu", smatra Panter. "Dobra su ekipa. To je sigurno. Borbeni su, imaju kvalitet. Mislim da će sve kliknuti i da će biti sve to dobro. Jednostavno vidim nekoliko dobrih stvari koje trenerski štab radi na čelu sa Željkom Obradovićem".

Od trenutka kad se ekipa Željka Obradovića okupila, nametnulo se pitanje lidera. Ife Lundberg je doveden kao igrač koji je imao važnu ulogu u Baskoniji, Karlik Džons je postao lider svoje reprezentacije, pa se samim tim i od njega mnogo očekivalo. Ipak, na Kevina Pantera najjači utisak ostavio je novi centar crno-bijelih. "Tajrik Džons. Ima energiju koja je potrebna. Definitivno ima energiju".

O starim saigračima i vječitom rivalu

Utisak je da bivši igrači Partizana pružaju vrhunske partije u novim klubovima. "Nisam iznenađen, sve su to dobri igrači. To je njihova igra, svi odrađuju ono što se od njih i očekuje. Vidim da Aleksa igra dobro u Rusiji, čuo sa se sa Zekom prije nekoliko dana, očekujem i od njih da krenu da pobjeđuju u serijama, pričam sa Matijasom takođe. Sve su to dobri momci i igrači koji rade svoj posao onako kako mogu i kako njihove ekipe to očekuju".

Nedavno je Crvena zvezda ugostila Barselonu, šut Kevina Pantera je odlučio sudbinu meča, a o tom susretu bivši kapiten Partizana je rekao: "Kada vidim te boje, a-ha-ha... Mora nešto specijalno da bude. Drago mi je što smo pobijedili. Oni su isto dobar tim, čvrst, takmiče se sa svima. Što se tiče tih šuteva što su na kraju ušli, već sam rekao i ponoviću, takve stvari vježbam cijeli život i osjećam se komforno u tim situacijama", zaključio je Panter.

