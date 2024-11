"Na "minus 20" smo počeli da igramo": Prva poruka Željka Obradovića o porazu Partizana!

Trener crno-bIJelih se oglasio poslIJe poraza protiv Barselone u Beogradskoj areni.

Izvor: MN PRESS

Željko Obradović nije mogao da vjeruje kako je njegov tim reagovao u ključnom napadu utakmice protiv Barselone. Kada su crno-bijeli prišli na poen zaostatka u završnici, dopustili su protivniku da pogodi trojku, iako su bili na dva faula do bonusa.

"Rekao sam na poluvremenu da bi trebalo da bude bolja energija, a postala je poslije pet minuta treće četvrtine. Počeli smo da igramo kada smo gubili 20 poena razlike", kazao je Obradović nakon meča u miks-zoni.

"Došli smo tako do ključne akcije, na njihovih 'plus 1' imali smo dva 'mala' faula i primimo trojku. Moramo to da naučimo", kazao je Obradović.

Partizan je doživio peti poraz u nizu, poslije kojeg ima učinak 2-7. Naredni meč igraće u petak protiv Armanija, takođe u Beogradskoj areni.