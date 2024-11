Skandal u bh. košarci: Emir Preldžić htio da tuče sudiju u Sarajevu!

Emir Preldžić umalo se fizički sukobio sa arbitrom u Sarajevu.

Izvor: Ahmet Dumanli / AFP / Profimedia / YouTube/SportIN televizija

Nekadašnji košarkaš Fenerbahčea Emir Preldžić (37) bio je u centru skandala na utakmici u Sarajevu. Na parketu KK Bosne, on je gostovao sa svojim timom KK Orlovik Žepče. U trećoj četvrtini, pri ubjedljivom vođstvu domaćih od 16 poena razlike, Preldžić je izgubio živce kada mu je dosuđen faul dok je igrao odbranu.

Nasrnuo je dugogodišnji as Fenerbahčea (2007-2015) na arbitra, a saigrači su ga jedva zadržali i spriječili fizički incident. Pogledajte tu scenu.

Emir Preldžić napao sudiju u Bosni i Hercegovini Izvor: Youtube/SportIN Televizija

Na kraju, sarajevski "studenti" su rutinski zabilježili novu pobjedu rezultatom 96:67, šestu u sezoni i lideri su na tabeli prvenstva BiH bez poraza.

Preldžić je inače rođen 1987. godine u Zenici, a igrao je za reprezentacije Slovenije i Turske. Osim Fenerbahčea, nosio je i dres Darušafake, Galatasaraja i Bahčešehira, a 2019. godine vratio se u rodnu Bosnu i Hercegovinu.

Visok je 206 centimetara, četiri puta je bio prvak Turske, tri puta osvajač Kupa uz jedno priznanje za najboljeg igrača završnice tog takmičenja (2011). Takođe, 2009. je bio i na radaru NBA skauta, jer su ga Finiks Sansi odabrali kao 57. "pika" na draftu te godine.

Ovaj nasrtaj na sudiju u Skenderiji nije njegov prvi skandal od povratka u BiH, jer je u dresu Orlovika pljunuo košarkaša Igmana, Admira Bešovića prošle godine na utakmici u Žepču.

"Istina je, pljunuo me. Krenuo je na polaganje i ja sam igrao čvrstu odbranu i u tom trenutku sam mu zasmetao da postigne lagane poene. Okrenuo se i rekao mi da sam bezobrazan i da to ne radim, dobacivao je par reči i nakon toga me pljunuo u lice", rekao je Bešović za portal "SportSport".

(MONDO)