FMP nije mogao da veže dvije pobjede: Zadar ubjedljiv u Železniku

FMP pretrpio težak poraz na domaćem terenu od Zadra.

Izvor: MN Prees

FMP je ugostio Zadar u Železniku u devetom kolu ABA lige i upisao je ubjedljiv poraz 83:67. Izabranici Saše Nikitovića nisu uspjeli da vežu dvije pobjede u regionalnom takmičenju i sada se nalaze na 11. mjestu tabele sa skorom 4-5.

Do trećeg minuta igre FMP je imao prednost, a onda je Marko Ramljak doveo goste u vođstvo koje do kraja nisu ispuštali. Već početkom druge dionice Zadar je napravio seriju od 9:0, za koju je najzaslužniji bio Vladimir Mihailović. Zadrani su tako stigli do dvocifrene razlike, uspjeli su domaći u par navrata da smanje zaostatak, ali ne i da preokrenu.

A, bilo je i teško parirati razigranom Mihailoviću koji je pogodio šest od osam trojki, a od toga su četiri bile u drugoj dionici kad je gostujuća ekipa napravila lagodnu prednost. Uz to bek plavo-bijelih je meč završio i sa četiri pogotka u šutu za dva iz šest pokušaja. Na kraju, Mihailović je zabilježio 28 indeksnih poena.

U domaćem timu je najuspješniji bio Danilo Tasić koji je meč završio sa 16 poena i pet skokova, sok je Stefan Lazarević upisao poen manje i osam asistencija, pratio ih je Jovan Novak sa 11 poena i četiri uhvaćene lopte. Zadrane je predvodio Vladimir Mihailović koji je postigao nevjerovatnih 34 poena za 25 minuta.

FMP je na 11. mjestu ABA lige sa skorom 4-5, dok se Zadar nalazi na poziciji iznad sa istim učinkom.

FMP: Rebec 9, Popović 6, Šaranović 3, Simović 3, Tasić 16 (5 sk), Gašić 2, Radosavljević 2, Stanojević, Novak 11, Kuzimić, Lazarević15, Barna.

Zadar: Mihailović 34, Kalajdžić 2, Val 11 (8 sk), Klarica, Gerić 6 (10 sk), Proleta 8, Žganec 10 (6 as), Mazalin 6, Dundović, Ramljak 6 (5 as), Torbarina.