Igokea nakon dva poraza dočekuje Cibonu: Prilika da se vratimo pobjedama!

Izvor: ABA liga/KK Spartak/Aleksandar Šećerov

Košarkaši Igokee u petak od 18 časova dočekaće Cibonu u okviru devetog kola ABA lige.

Ovaj meč igra se u Areni Gradiška jer je dvorana u Laktašima zauzeta zbog održavanja koncerta Milice Pavlović.

Cibona u Gradišku dolazi nakon pobjede nad Splitom kojom je prekinula seriju poraza, dok je Igokea vezala dva poraza, posljednji protiv Spartaka iz Subotice.

"Mislim da smo na prethodnoj utakmici protiv Spartaka zaista pokazali jednu jako dobru igru i nešto što treba da nas krasi svaku utakmicu, a to je pristup, dobra energija, timski duh, jedna čvrsta i agresivna odbrana. To su neki postulati na kojima mi moramo da radimo i nadamo se da će zaista tako biti do kraja sezone na svakoj utakmici. Utakmica sa Cibonom je prava prilika za to, da se uz jedan pravi pristup vratimo na pobjednički kolosijek, protiv jedne ekipe koja je jako dobra. Pozvao bih publiku u Gradišci da u što većem broju dođu i da nas podrže da stignemo do još jedne pobjede u ABA ligi”, rekao je trener Igokee Nenad Stefanović pred ovaj meč.

Košarkaš Igokee Dragan Milosavljević takođe je pozvao publiku da podrži ekipu u Gradišci.

"Očekuje nas utakmica sa ekipom Cibone koju igramo u Gradišci. Poslije poraza u prošlom kolu, nadamo se našoj dobroj igri i da ćemo dati sve od sebe da ostvarimo 5. pobjedu u sezoni. Svakako pozivam sve ljubitelje košarke da dođu i da nas podrže na putu do nove pobjede".

U taboru Cibone ističu da su spremni za duel sa “igosima”, prema kojima imaju respekt.

"Igokea ima izuzetno jaku ekipu, pokriveni su na svim pozicijama. Mi smo maksimalno spremni i motivirani da odigramo dobru utakmicu i vratimo se kući zadovoljni", rekao je trener Cibone Bariša Krasić.

Slično razmišlja i košarkaš Cibone Borna Katanović.

"Igramo protiv ekipe koja ima nekoliko kvalitetnih igrača i mnogo iskustva. Odlikuju ih dobri šuteri i sposobnost za igru 5 na 5, ali i nezgodna tranzicija. Mi ćemo odgovoriti s dovoljno fizikalnosti i agresivnosti te se nadamo pobjedi", poručio je Katanović.