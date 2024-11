Trener Igokee m:tel o porazu u Subotici: "Da shvatimo da se utakmica igra 40 minuta!"

Nenad Stefanović sumirao je duel sa debitantom u ABA ligi.

Izvor: ABA liga/KK Spartak/Aleksandar Šećerov

Igokea m:tel uknjižila je večeras četvrti poraz u ABA ligi, a ukupno sedmi na posljednjih devet mečeva u svim takmičenjima.

Aleksandrovčane je rezultatom 86:75, u dvorani "Dudova šuma", porazio subotički Spartak, a trener gostiju Nenad Stefanović je na konferenciji za novinare poslije meča prvo pohvalno govorio o atmosferi u dvorani.

"Čestitke Spartaku na pobjedi i na atmosferi koja je ovdje zaista sportska. Nema vrijeđanja, samo se podržava domaći tim, što je lijepo vidjeti, na ovim prostorima. Svaka čast svima u klubu i oko kluba", rekao je Stefanović.

O samoj utakmici ističe:

"Moramo da shvatimo da se utakmica igra 40 minuta, od prve sekunde. Prvih pet minuta 15:6 rezultat i onda jurnjava cijelu utakmicu i potrošena energija. Mi igramo na dva fronta i to je rezultiralo da posljednjih šest minuta bude 12:6 za Spartak. Ostali smo bez snage i promašili neke otvorene šuteve, a oni ubacili dosta teške, naročito Momirov. Na kraju, ti poeni iz drugog napada, po čemu je Spartak prvi u ligi, bili su 19:9 tako da su to faktori koji su odlučili pobjednika. Mislim da smo se mi borili 35 minuta, ako budemo tako igrali od prvog sekunda, neće biti problema", rekao je Stefanović, dodavši:

"Imamo određene probleme sa povredama, imali smo i jako zahtjevnu utakmicu u srijedu. Nikad ne znamo kako ćemo izgledati za vikend kad dođe ABA liga, ali danas je to bilo OK. Spartak je jako dobar tim, jako dobro vođen. To su i danas pokazali. Imaju 12 igrčaa, mi smo danas neke igrače uspjeli da zaustavimo, neki drugi su iskočili. Mislim da je meč bio na nivou na kojem i treba da bude."

Naredni meč Igokea m:tel će odigrati u petak (14. novembar), kada će u Laktašima ukrstiti koplja sa Cibonom.

"Moramo da se vratimo na pobjednički kolosijek. Nakon toga ide pauza od dvije nedjelje da se malo regenerišemo i oporavimo. Imamo poslije toga jako bitnu utakmicu, u FIBA Ligi šampiona. Što se tiče ABA lige, naš cilj je da probamo da budemo u plej-ofu. Ostvarili smo neke jako bitne pobjede u gostima, za sad taj Borac stoji kao neki kiks. To moramo da vratimo, ali trudićemo se da budemo u plej-ofu", zaključio je Stefanović.







