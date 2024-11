U Igokei m:tel ne gube nadu za Top 16: Da igramo dobro svih 40 minuta, mladi smo, to je proces

Košarkaši Igokee m:tel poreženi su od izraelskog Hapoel Holona 79:86 (27:26, 15:13, 15:24, 20:23) u četvrtom kolu FIBA Lige šampiona, ali i dalje imaju šanse za prolazak u narednu fazu takmičenja.

Izvor: Aba liga/Ivana Dergez

Treći poraz "igosa" nije previše razočarao izabranike Nenada Stefanovića, koji su u većem dijelu meča u Laktašima bili u najmanju ruku ravnopravan protivnik.

Strateg šampiona Bosne i Hercegovine je istakao da je njegov tim odigrao dobru utakmicu i da još ništa nije gotovo uprkos trećem porazu.

"Prvo čemu se nadam je da se Gavrilović oporavi, jako je važan igrač za nas koji nam donosi energiju i dobru borbu, kao i mnogo više opcija u napadu i on nam je mnogo nedostajao. Male stvari su odlučile, skokovi, imali su 'plus 4', 'plus 6', pa smo promašili, ali tako je to. Novi je tim, to je proces", rekao je Stefanović nakon utakmice.

Izvor: ABA liga/Dragana Stjepanović

Amerikanac Terel Karter bio je jedan od najboljih košarkaša Igokee m:tel sa 16 postignutih poena.

"Imamo miks mladih i iskusnih momaka, moramo da se 'ukapiramo', imamo dosta igrača iz različitih zemalja, mnogo momaka sa različitim iskustvima. Još ne znamo kako da sastavimo cijelu utakmicu, svih 40 minuta, često igramo 32 ili 27 minuta dobre košarke, a moramo svih 40. Borbu koju ste vidjeli sinoć, a i u prethodnim mečevima, pokušavamo da pokažemo cijelu utakmicu", rekaao je Karter i dodao da još nije sve izgubljeno kad je u pitanju plasman u narednu fazu.

"Imamo tim koji se bori i koji ne odustaje, sljedeći meč igramo kod kuće, i ako pobijedimo, biće interesantno do kraja", podvukao je američki centar.

Igokea m:tel je trenutno na posljednjem mjestu na tabeli sa omjerom od jedne pobjede i tri poraza, Hapoel i Nanter imaju trijumf više, dok je lider ostao Vircburg sa tri pobjedi i porazom.

