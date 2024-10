Trener "igosa" nakon pobjede u Beogradu: Broj poena Mege dovoljno govori o našoj odbrani

Košarkaši Igokee m:tel zabilježili su vrijednu pobjedu u Beogradu protiv ekipe Mege - 64:73 (11:15, 19:24, 19:18, 15:16) u ABA ligi.

Izvor: MN Prees

"Igosi" su pred srpskim selektorom Svetislavom Pešićem, koji je došao da uživo pogleda Borišu Simanića i ostale kandidate za nacionalni tim "orlova", odigrali sjajnu odbranu u šestom kolu i stigli do druge vezane, a ukupno četvrte pobjede u regionalnom takmičenju.

Trener ekipe iz Laktaša Nenad Stefanović čestitao je svom timu i svom stručnom štabu, na kako je rekao, odličnoj pripremi utakmice u dvorani "Ranko Žeravica" u Beogradu.

"Ne pamtim kada je Mega na domaćem terenu postigla 64 poena što dovoljno govori o našoj odbrani koja je skoro 40 minuta bila na pravom nivou. Oni zaista igraju jako dobro i natjerati mlad tim da igraju na ovaj način nije lako. Poučeni nekim lošim iskustvom sa Hapoelom u FIBA Ligi šampiona, gdje smo ušli previše u 'run and gun', željeli smo da danas to iskontrolišemo i da zabilježimo jednu jako bitnu pobjedu na gostovanju, već treću ove sezone. Još jednom čestitke mojim igračima i Megi sve najbolje", izjavio je Stefanović.

Njegov kolega sa klupe Mege Marko Barać, koji je u karijeri sjedio i na klupi "igosa", priznao je da su gosti zaslužili trijumf.

"Sasvim zaslužena pobeda Igokee. Čestitao bih njima na jako dobroj utakmici. Otprilike smo znali šta nas očekuje, u smislu njihove čvrstine i načina na koji igraju i kako će da nam se suprotstave. Nismo uspjeli da pronađemo rješenje za njihovu čvrstinu. Bili su u kontaktu tokom čitave utakmice, onesposobljavali nas kada kada je organizacija igre u pitanju i to je nešto na čemu treba da radimo. Da se vratimo u sali, da ispravimo svoje nedostatke i da se trudimo da budemo bolji u budućnosti. Što se tiče Igokee, to je dobro organizovan i vođen klub a to su pokazali i danas. Želim im sve najbolje u ABA ligi i FIBA Ligi šampiona", rekao je Barać

(MONDO)