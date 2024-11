"Nisam ti prijatelj, to odmah da znaš!" Kako je Miško "kupio" porodicu Jokić, a nije znao ništa o Nikoli

Miško Ražnatović govorio o svom odnosu sa igračima kojima je agent, kao i o tome kako je pronašao Nikolu Jokića.

Poznati košarkaški agent Miško Ražnatović gostovao je u podkastu "Best In Class" gdje je upitan kako je pronašao Nikolu Jokića, najboljeg igrača planete već pet godina zaredom, na šta se odmah nasmijao i rekao da je to "najluđa priča u istoriji evropske košarke".