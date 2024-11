Poštujem vašu zemlju, zato sam ga pustio! Sferopulosu se "nasmijao brk" kad su ga pitali za Dobrića

Janis Sferopulos objasnio šta se desilo sa Ognjenom Dobrićem i zašto ga je pustio da igra za Srbiju u trenutku kada je Crvena zvezda igrala derbi sa Partizanom u Evroligi.

Crvena zvezda je razbila Bajern 101:77 i došla je do šeste pobjede ove sezone u Evroligi, možda i najubjedljivijom partijom koju smo vidjeli od igrača Janisa Sferopulosa. Blistao je Filip Petrušev sa 25 poena, Kodi Miler-Mekintajer je imao 12 asistencija, Majk Daum je oduševio sa 16 poena, dok je najviše publiku na noge "dizao" Ognjen Dobrić.

Vratio se ljetos u Zvezdu i nije imao preveliku ulogu kod trenera Sferopulosa, dok je sada ubacio 15 poena - jedan više nego za cijelu sezonu u Evroligi. Jasno je da su njegova energija i "mirna ruka" nedostajali, posebno prošle nedjelje protiv Partizana, ali u tom trenutku Sferopulos nije ni mogao da računa na njega jer je igrao za reprezentaciju Srbije. Zato se Sferopulos osmehnuo kada je upitan za njegovu igru, pa je objasnio i zašto ga je pustio da igra za "orlove" iako ima važan meč Evrolige.

"Da, pustio sam Dobrića jer nisam htio da idem protiv reprezentacije Srbije. Ja poštujem gdje sam, poštujem ovu zemlju, klub i selektora Pešića. Tražio mi je dva igrača iako je ta odluka bila protiv nas. Sa druge strane, imali smo mi igrače koji mogu da ih pokriju (Dobrića i Davidovca, prim. aut.)", rekao je Sferopulos koji je takođe nahvalio njegovu igru u defanzivi.

"Odigrao je sjajno u odbrani i znamo kakav kvalitet ima, danas je bio dominantan, bio je fenomenalan na Edvardsu i u napadu je imao dobra rješenja. Pokazao je karakter i zašto smo ga doveli".

O Petruševu "Filip Petrušev je danas, i ne samo danas, pokazao sav svoj talenat. Očekujem da igra još bolje. Odigrao je odlično danas, ali sa njegovim vještinama i potencijalom - može da igra i bolje. Siguran sam u to!", rekao je Sferopulos o najboljem igraču Crvene zvezde u pobjedi nad Bajernom

Prema njegovim riječima, razlika u odnosu na prethodna dva poraza leži i u tome što je Zvezda imala vremena da radi na treningu i da ispravi greške koje su se ponavljale, tako da je večeras sve funkcionisalo kako je zamislio: "Odigrali smo odlično. Od početka do kraja smo kontrolisali meč, defanzivno smo odigrali sjajan meč protiv najboljeg napadačkog tima u Evroligi. Pristup igri je bio jako dobar i borili smo se za ovo. U drugom poluvremena smo bili još bolji, došli smo do dominantne pobjede, to je bila reakcija na poraz od Partizana. Čestitam igračima i treba već da zaboravimo jer u ABA ligi igramo za vikend", rekao je Grk.

Upitan zašto nema emocija na njegovom licu, Sferopulos je odgovorio da već misli o Spartaku za vikend:

"Nema emocija jer mi moramo da igramo bez emocija. Košarka se igra sa mnogo emocija i imamo Spartak za vikend tako da su moje misli već tamo. Nemam vremena da budem srećan zbog pobjede večeras, pošto nas čeka još mnogo utakmica ove sezone. Sljedeća stvar koju moramo da uradimo je i da kada izgubimo da emocije stavimo sa strane", zaključio je Sferopulos.

