Preminuo legendarni košarkaški trener: Radio je u NBA, imao je preko 500 pobeda!

Lu Karneseka legendarni američki trener preminuo je u stotoj godini.

Izvor: Nat Solomon / Zuma Press / Profimedia

Legendarni trener Lu Karneseka preminuo je u stotoj godini. Bio je trener univerziteta Sent Džon, ali je tri sezone trenirao i Njujork Netse, odnosno sadašnji Bruklin. Bio je izabran u Nejsmit memorijalnu kuću slavnih 1992, vrlo malo prije povlačenja iz trenerske struke, a onda je i godinu kasnije postao član Kuće slavnih košarkaša u Njujorku.

U klubu koji je najduže vodio - Sent Džon imao je skor od 526 pobeda i 200 poraza tokom 24 sezone, preciznije od 1965. do 1970, a onda ponovo od 1973. do 1992. Takođe, postao je i nacionalni trener godine za 1983. i 1985. A, ono po čemu je ostao upamćen su smisao za humor i džemperi.

Bio je dete italijanskih imigranata, koji su držali prodavnicu na istočnoj strani Menhetna i uz sve to je bio jedan od najboljih trenera u istoriji koledž košarke. Proslavljeni trener je trebalo 5. januara da napuni jubilarnu 100. godinu. A, sve je krenulo dok je bio jako mali.

Kad je imao sam godina njegov otac se razbolio i prema savjetu ljekara porodica se vratila u Toskanu. Međutim, zbog Drugog svjetskog rata ponovo su se vratili su SAD i otvorili drugu radnju, koja se nalazila u 62. ulici. U tom uzrastu se i stvorila ljubav prema sportu, nešto što njegov otac nije mogao da razumije.

Kao i svaki brižan roditelj, za svog sina je želio da bude doktor. Ipak, izabrao je drugi put proveo nekoliko godina u obalskoj straži, a onda je upisao univerzitet Fordham, u želji da ispuni očevu zamisao. Međutim, nije bio zadovoljan izborom ljekarske struke i prešao je u Sent Džon, ubrzo je postao i trener bejzbol tima do je još bio student. Poslije fakulteta je postao košarkaški trener, ali se prije toga bavio skautiranjem igrača.

Na Sent Džonu je diplomirao 1950, a u trenerskom poslu je ostao poznat po tome što je lansirao velike zvijezde - Krisa Malina, Marka Džeksona, Džejsona Vilijamsa, Bila Veningtona... Iz trenerskog posla se povukao 1992, ali tu nije bio potpuni kraj njegove karijere. Ostavio je kancelariju u kampusu Kvinsa gdje je sve do 2022. ostao prisutan u mnogim timovima domaće lige kao pomoćnik predsednika. Prije odlaska u penziju reka je: "Biće veoma teško spustiti loptu, ali došlo je vrijeme i za to".