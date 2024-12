Miško Ražnatović se oglasio poslije Jokićeve partije karijere: Objavio i snimak iz Amerike

Miško Ražnatović oglasio se poslije partije karijere Nikole Jokića.

Nikola Jokić odigrao je partiju karijere, postavio je novi rekord u NBA ligi ubacivši 56 poena. Nije ni to bilo dovoljno da Denver izbjegne poraz i to od Vašingtona, najgoreg tima u ligi (122:113). Srpski centar uradio je sve što je bilo do njega, ali nije imao pravu podršku saigrača u američkoj prestonici.

Poslije sjajne utakmice oglasio se i njegov menadžer Miško Ražnatović koji je na društvenim mrežama objavio njihov zajednički snimak prije meča. "Jokić je na utakmici protiv Vizardsa postigao najveći broj poena u dosadašnjoj NBA karijeri. Imao sam sreću da taj podvig pratim pokraj terena, uživajući u svih 56 poena koje je postigao", napisao je Ražnatović.

Srpski centar igra fenomenalno u dosadašnjem toku sezone. Prosječno bilježi 31,4 poena, 13,6 skokova i 10,3 asistencija po meču. Uprkos tome što on radi sve što je do njega izostaje podrška saigrača. Posebno se to odnosi na Džamala Mareja, čovjeka koji je potpisao ugovor od 244 miliona dolara i igra ispod svakog nivoa.

Pogledajte i sjajnu partiju Jokića: