Sferopulos otkrio, Zvezda ima džokera koji može sve na terenu: Kad se lomilo, on je srušio Olimpijakos!

Pričao je Janis Sferopulos o sjajnoj partiji Dejana Davidovca!

Janis Sferopulos bio je jako zadovoljan igrom svog tima na meču sa Olimpijakosom u kome je tim Crvene zvezde uspio da pobijedi (87:73) i izdigne se u gornji dio tabele Evrolige. Smatra grčki stručnjak da je njegov tim kontrolisao utakmicu svih 40 minuta.

"Želim da čestitam igračima na pobjedi danas. Mislim da je ovo bila utakmica koju smo kontrolisali od početka do kraja. Pogotovo smo je kontrolisali još bolje i više u drugom poluvremenu. Mislim da smo u trećoj četvrtini primii samo 15 poena, bilo je isto i u četvrtoj. Dobrom odbranom smo odbranili najbolje igrače Olimpijakosa, primili smo malo poena u drugom poluvremena. Kompletnu utakmicu smo odigrali defanzivno i ofanzivno. Želim da čestitam navijačima na podršci i da kažem da moramo da ostanemo skromni i borimo se iz meča u meč. Nadajmo se da će se vratiti povrijeđeni Bolomboj i Teodosić, kao i Petrušev koji će se vratiti za sljedeći meč. Nadam se da ćemo biti još bolji", počeo je Janis Sferopulos.

Crvena zvezda je sada pobijedila svih prvih pet timova na tabeli Evrolige, a grčki stručnjak je istakao da je Evroliga takvo takmičenje u kome svako može da pobijedi svakoga i nema opuštanja bez obzira na to gdje je ko na tabeli.

"Želimo da se borimo u svim mečevima, bez obzira gdje su timovi na tabeli. Evroliga je jako zahtjevna, možemo svakog da dobijemo, ali i od svakog da izgubimo. Svidjelo mi se kako smo se borili, bili smo jako fokusirani i izgubili smo samo osam lopti na 25 asistencija. Mentalno smo kontrolisali meč", smatra Sferopulos.

Dejan Davidovac je radio sve na terenu, na nekoliko različitih pozicija. Oduševljen je Sferopulos što ima ovakvog igrača.

"Deki je džoker! Ja imam džokera, mogu da ga stavim na pleja, na četvorku, peticu, na trojku. Ima kvalitet, kao što sam rekao on je moj džoker!"

Što se tiče igre njegovog tima na ovom meču i pripreme istakao je da je upravo ovo način na koji želi da njegov tim igra do kraja sezone.

"Isto radimo sve utakmice, ne mijenjamo način rada od početka. Nekada je to očigledno na terenu kao danas. Nekada ono što planiramo nije ono što radimo na terenu i zato gubimo. Vjerujem da imamo sjajne igrače i sjajan tim kada smo svi zajedno. Kada svi učestvuju, ne samo poenima, nego i skokovima, odbranom, onime što se ne piše u statistici. Ovo je način na koji igrači moraju da igraju. To se desilo danas, neki igrači koji nisu dali poene, a pomogli su timu. Tako želimo da igramo", naglasio je on.

Prokomentarisao je i sjajnu igru Luke Mitrovića.

"U pravu ste. Luka je sve bolji u posljednje vrijeme, igra na svom nivou. Ovo je Luka kog znamo i koga želimo. Jako sam zadovoljan kako igra i on to želi da nastavi."

Vidjeli smo koreografiju navijača Zvezde i podršku ne samo svom timu nego i bratskom Olimpijakosu, a to je Sferopulos posebno pohvalio.

"Volio bih da nema nasilja u sportu i ova atmosfera kao danas je dobra za sport. Sigurno su navijači tu da podrže svoj tim, ali nasilju nije mjesto u sportu. Moramo da budemo mnogo više prijateljski nastrojeni i da štitimo košarku. Ova atmosfera je ono što svi vole da vide", rekao je na kraju.







