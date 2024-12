Sferopulos progovorio o Džonu Braunu: Nov je u timu, mora da se adaptira... A nakon toga, boljeće me glava!

Janis Sferopulos čeka da se svi oporave, pa da ga zaboli glava.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je savladala Olimpijakos na svom terenu i to bez tri možda i ključna igrača! Miloš Teodosić je bio povrijeđen, Džoela Bolomboja koji je u uvodnom dijelu sezone bio ključni igrač ekipe nema već dva mjeseca na terenu, a Filip Petrušev je izostao jer je na pozajmici upravo iz Olimpijakosa i nije imao pravo nastupa. Osim njih i novopridošli krilni centar Džon Braun nije bio u kombinaciiji za meč.

Zbog toga smo svi znali 12 Janisa Sferopulosa za ovaj meč i prije početka utakmice, ali vođena sjajnom igrom skoro svih koji su kročili na teren ekipa iz Beograda je došla do pobjede. Poslije impresivne partije, njegovog tima u "Areni", upitan je za to što se dešava sa povrijeđenim igračima i kada će se vratiti na teren.

"Sigurno kada imate povrijeđene igrače, kao Bolomboja koji nije igrao dva mjeseca, koštaće nas to. Trebaće mu neko vrijeme da uhvati ritam utakmica. Isto je sa Džonom Braunom. Nov je u timu mora da se adaptira, nije igrao neko vrijeme. Petrušev se već adaptirao, mjesec i po dana je sa nama i dio je tima. Spreman je da igra. Moj posao je da postepeno sve igrače stavim na pravo mjesto, na pravi način, da se to ne odrazi na rezultat i funkciju u timu. Nakon toga kada svi budu zdravi, boljeće me glava. Ko će da igra, a ko neće?", rekao je Janis Sferopulos na konferenciji za medije.

Filip Petrušev je spreman već za nedjelju i meč sa Studentskim centrom u ABA ligi, a vjerovatno ćemo od naredne sedmice vidjeti ponovo u kombinaciji Miloša Teodosića. Što se tiče Džona Brauna i Džoela Bolomboja, videćemo kakvo je njihovo fizičko stanje, a kada se i oporave i spreme treba vremena za uigravanje... A onda slijede slatke muke za Sferopulosa!