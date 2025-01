"Šta kada Pešić ode, a povuku se Jokić, Bogdanović i Micić?": Nebojša Čović se plaši da uskoro neće biti dobro

"Nisam pesimista, ali ne smijemo živjeti u prošlosti i gledati unazad, već naprijed, u budućnost", kazao je predsjednik Košarkaškog saveza Srbije u prazničnom intervjuu.

Izvor: MN PRESS

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović oglasio se za Božić i u intervjuu za sajt Košarkaškog saveza Srbije govorio o predstojećim planovima.

"Mir Božiji, Hristos se rodi! Želim svima mnogo zdravlja, sreće i blagostanja, ali i više znanja i međusobnog razumijevanja. Pokušavam da bar danas što manje razmišljam o poslu i posvetim se porodici, ali veliki posao nas očekuje u Savezu i moram priznati da već pravim planove za naredne dane", rekao je Čović.

Prošla kalendarska godina za njega lično, ali i srpsku košarku je bila uspješna.

"Čovjek sam koji uvijek teži najvećim ciljevima i složiću se da je bila uspješna, ali ne smijemo tu stati i zadovoljiti se medaljom seniora iz Pariza i odličjima juniora, juniorki i 3x3 muške selekcije sa Evropskog prvenstva. Da bismo bili u prilici da i dalje donosimo radost naciji, mi, kao menadžment Saveza moramo im obezbijediti sve potrebne uslove za neometan rad i napredak."

"Izašli smo već u javnost sa informacijama o prvim izvještajima revizije o finansijskom poslovanju KSS i svi su već upoznati sa činjenicom da situacija nije ni malo bajna, naprotiv. Krenuli smo najprije u ispitivanje svih segmenata poslovanja KSS u prethodnom periodu i iznošenja problema na čistac, da bismo se uhvatili ukoštac sa njima i krenuli dalje."

Čović je rekao da ne želi da se bavi onima koji mu prigovaraju.

"Kada bih se bavio takvima, nikada ništa ne bih postigao u životu. Svjestan sam da ima onih koji me žele, ali i onih koji ne vole što me vide na poziciji predsjednika Saveza samo zato što sam Nebojša Čović. Često me u posljednjim intervjuima pitaju kako podnosim napade iz Partizana kao bivši predsjednik Crvene Zvezde. Nisam primijetio da su to pitali bivšeg predsjednika, koji je bio proslavljeni reprezentativac Srbije i prvi čovjek kluba iz Humske. Ja sam sada na poziciji koja je i Zvezda i Partizan, ali i Mega, Spartak, Borac, Vršac, Zlatibor i svi srpski klubovi. I što prije to svi prihvate i budu spremni sjesti ne samo sa mnom, već i sa mojim saradnicima za isti sto, da kroz konstruktivan dijalog radimo na izgradnji sistema i strategije razvoja srpske košarke, plašim se da nam se uskoro neće pisati dobro."

Čović je rekao da nije pesimista.

"Ne, ja da sam pesimista i da ne vidim rješenje nikada ne bih preuzeo vreo krompir u ruke, a KSS u ovom trenutku to zaista jeste. Za sve postoji rješenje, samo treba znanje, naporan timski rad i volja da se odstrani ono što ne valja i naprave zdravi temelji za budućnost košarkaškog sporta. Mi moramo razmišljati o tome šta će biti kada selektor Pešić ode u penziju, kada se povuku Jokić, Bogdanović, Micić i trenutni reprezentativci. Ne smijemo živjeti u prošlosti i gledati unazad, već naprijed, u budućnost. A budućnost su mlađe kategorije, kvalitetan rad sa njima i stvaranje prave baze igrača koja trenutno u Srbiji ne postoji. Budućnost leži u izgradnji pravog sistema koji će bitisati i donijeti rezultate ne samo za jedan olimpijski ciklus već za najmanje narednu deceniju. Očekuje nas i mnogo posla oko normativnih akata, jer od nečega se mora krenuti. Moramo se pozabaviti strukom, je ona mora biti stručna, da bismo imali odgovarajući rezultat. Država nam pruža podršku i smatram da ćemo, ako tako ostane, moći finansijski da iznesemo sve ono što smo zamislili i iznijeli u planu i programu rada u periodu naših mandata. Mnogo je tu stvari koje čekaju da se dovedu u red, jer srpska košarka vapi za promjenom, u smislu drugačijeg i odgovornijeg pristupa našem najtrofejnijem sportu. Uskoro će biti prvih 100 dana naše, kako kažu, 'vladavine'“ KSS, pa ćemo iznijeti detaljno sve što je do sada učinjeno i što ćemo tek uraditi. Vrijeme ne čeka, ono ide, a mi moramo ubrzano da ga pratimo jer smo u KSS došli ne zbog sebe i svoje promocije, već srpske košarke generalno", poručio je predsjednik KSS Nebojša Čović.