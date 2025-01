"Spasio sam Partizan, pomogao mu da bude prvak Evrope": Nebojša Čović poručio crno-bijelima da ga pozovu

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije uputio je poruku KK Partizan.

Izvor: MN PRESS

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović rekao je u intervjuu za "Sportski žurnal" da je početkom devedesetih pomogao Košarkaškom klubu Partizan, odnosno da ga je spasio. Tim riječima odgovorio je na pitanje o svom odnosu sa crno-bijelima danas.

"Mislim da to nije pitanje za mene, već za njih. I to ne za čitav Partizan, već isključivo pojedince, koji, ili ne znaju, ili ne žele da se sjećaju da sam početkom 90-tih godina prošlog vijeka upravo ja spasao Partizan, sa pozicije na kojoj sam tada bio i tako im pomogao da osvoje titulu prvaka Evrope. Neću ja plakati što me neko napada ili ne voli. Čak nemam namjeru više ni da se pravdam onima sa kojima nikada neću biti na istom intelektualnom i stručnom nivou, jer je to gubljenje vremena", rekao je Čović.

"Kao predsjednik KSS, ja nisam ni Zvezda ni Partizan, ja sam predstavnik srpske košarke i boriću se za njen interes. Partizanu sam na raspolaganju u svakom trenutku, podjednako kao i Zvezdi, ali i svim ostalim klubovima. Posvećivati preveliku pažnju napadima jednog - ne kluba, već čovjeka, ne ide u prilog nikome. Za sve konstruktivne dijaloge i ideje sam otvoren kao predsjednik Saveza pa neka izvole i nazovu me da sjednemo, pogledamo se u oči i razgovaramo o srpskoj košarci", dodao je Čović u intervjuu za "Sportski žurnal".

