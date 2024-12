Nebojša Čović odgovorio na kritike: "Uvijek ću navijati za Zvezdu, neću da krijem":

Nebojša Čović govorio o odlasku iz Crvene zvezde i odnosima sa klubom dok je predsjednik KSS.

Izvor: MN PRESS

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović, dugogodišnji prvi čovek Crven zvezde, još jednom se osvrnuo na svoj "prekid" veza sa crveno-bijelima nakon što je napustio funkciju na kojoj je bio više od decenije. Gostujući u televizijskom programu Čović je istakao da nikoga ne ubjeđuje da nema više veze sa Zvezdom za koju će uvijek navijati - dok sa raznih strana stižu kritike da je naklonjen crveno-bijelima.

Govor o crveno-bijelima Nebojša Čović održao je i na novogodišnjoj proslavi kluba, a tom prilikom je objasnio da zbog uloge predsjednika Košarkaškog saveza Srbije mora da bude objektivan. Po njegovim riječima, klub je ostavio u dobrim rukama, a njegovi nasljednici mogli bi da nadmaše do sada ostvarene rezultate.

"Od gašenja smo uspjeli da dovedemo klub do stabilnog evroligaša. Bez ijednog javnog nastupa gdje smo pričali samo istinu, kada smo dugovali, dugovali smo. Nadam se da će Zvezda nastaviti da bude transparentna. Založio sam porodicu, sin i supruga su mi bili na udaru... Napravili smo odličan i stabilan evropski klub, očekujem da bude bolje, ukoliko se dobro radi", rekao je predsjednik Košarkaškog saveza Srbije gostujući na televiziji Prva.

Nakon preuzimanja nove funkcije Čović je nekoliko puta viđen na utakmicama Crvene zvezde, a bio je gost i novogodišnjeg koktela, kada su mu Nebojša Ilić i Branko Lazić uručili poklone u ime kluba. Zbog toga je upitan da li misli da bi trebalo nekoga da ubijedi da on više nema veze sa crveno-bijelima...

"Mislite da to treba da radim? Ko vjeruje neka vjeruje, ko ne nek ne vjeruje. Ovdje ima dežurnih trovača. Na sve to dodajte društvene mreže, to je trošenje energije. Ja sam sebe odavno ubijedio da sam profesionalac. Kada sam otišao iz Zvezde, bio je još jedan radni dan. Veliki sam profesionalac, ne prihvatam poslove da bih ispirao biografiju. Ja sam čovjek u zrelijim godinama", objasnio je Čović.

Preuzimanje funkcije predsjednika Košarkaškog saveza Srbije nije moglo da utiče na prekid Čovićevog navijanja za Zvezdu. "Ja neću da budem licemer i da se krijem po tunelima, proslavama. Ja sam navijač Crvene zvezde, nekadašnji sam predsjednik Crvene zvezde, predsjednik upravnog odbora Sportskog društva. Neću da se krijem. Uvijek ću da navijam za srpski tim i reprezentaciju. U svim uzrastima i uvijek ću navijati za Crvenu zvezdu, ali to ne znači da će Zvezda imati nekakvu privilegiju ukoliko ne poštuju normne akte", zaključio je iskusni košarkaški radnik.

Podsjećamo, ovo je drugi mandat Nebojše Čovića u savezu, pošto je svojevremeno bio prvi čovjek Košarkaškog saveza Jugoslavije. Tih godina je muška seniorska selekcija bilježila sjajne rezultate na međunarodnoj sceni, a navijači se nadaju da bi nešto slično moglo da se ponovi osvajanjem Evropskog prvenstva u jesen 2025. godine.