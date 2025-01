Tek što su ga doveli, a već ga tjeraju iz kluba: Valančiunas sve bliži prelasku u tim Nikole Jokića

Jonas Valančijunas mogao bi da pojača Denver tokom zimskog prelaznog roka.

Izvor: Michael Reaves / Getty images / Profimedia

Poznato je da Denver u zimskom prelaznom roku traži centra. Već su se pojavile vijesti da su zainteresovani za igrača Toronta Krisa Buša, a sada je objelodanjeno i da bi u svom dresu želeli da vide i Jonasa Valančijunasa (32).

Jedan od izvora iz lige je za Atletik otkrio da je Denver zainteresovan za centra. Valančijunas je ovog ljeta stigao u Vašington i ovo je njegova prva godina u trogodišnjem ugovoru koji je potpisan na 30 miliona dolara. Litvanac igra solidno, uz nešto slabiji učinak no prošle godine, bilježi 11,6 poena, 8,1 skok i 2,2 asistencije za nešto manje od 20 minuta na terenu.

Bez obzira na dobre parije Valančiunasa, možemo očekivati da dođe do saradnje s obzirom na to da bi Vašington želio da dobije pikove na NBA, a saradnja sa Denverom bi im to omogućila. Vašington bi potencijalno dobio dva pika u drugom krugu, ali se ne isključuje mogućnost i kupovine dvojice igrača iz prvog kruga drafta.

Opet, nema sumnje da bi tim iz Kolodara želeo da vidi nekog novog centra u svom timu, a glavna posledica toga je da Dario Šarić ne ispunjava očekivanja. U odnosu na prošlogodišnjih osam poena, on sada bilježi 3,4 uz 3,6 skokova.

S druge strane, Nikola Jokić je opterećeniji nego ikada - na terenu provodi 37,2 minuta i za to vrijeme postiže 31,2 poena, 13,2 skokova i 9,8 asistencija. Denver trenutno zauzima četvrto mjesto na tabeli sa skorom 23-15, dok je Vašington posljednji i ima najlošiji skor od svih ekipa 6-32.

Valančiunas je profesionalnu karijeru započeo 2008 u Perlasu, potom je od 2010. do 2012. igrao za Ritas. Od 2012. igra u najjačoj ligi na svijetu, najprije je nosio dres Toronta do 2019, potom je bio igrač Memfisa, pa od 2021. do 2024. Nju Orleansa.

Javnosti u Srbiji vjerovatno je poznatiji kao reprezentativac Litvanije. Sa nacionalnim timom okitio se srebrom najpre 2013, a onda ponovo 2015. godine na Evropskom prvenstvu.