Važna pobjeda košarkaša Borca!

Banjalučani prekinuli negativnu seriju u šampionatu Bosne i Hercegovine.

Nakon trećeg poraza (od Bosne u Sarajevu) u posljednja četiri kola u prvenstvu Bosne i Hercegovine, crveno-plavi su u 16. kolu ugostili Orlovik iz Žepča s imperativom pobjede.

Tim Marka Šćekića je imao dosta kadrovskih problema pred utakmicu u "Boriku", ali je smogao snage da stigne do 11. trijumfa.

BORAC - ORLOVIK 89:71 (26:17, 22:19, 21:23, 20:12).

Osim početnih 0:2, gosti iz Žepča nisu mogli da pariraju crveno-plavima, koji su u prvoj dionici kontrolisali igru i rezultat, da bi na kraju četvrtine stigli do "plus devet" (26:17).

Početkom drugog kvartala, prednost je porasla na "plus 16" nakon serije 7:0 Banjalučana, koji Orloviku nisu dopustili do petog minuta da postignu nijedan poen. Ipak do odlaska na odmor u poluvremenu na krilima raspoloženog Abdula Delića, Orlovik uspio da se vrati na razliku iz prve četvrtine, da bi potom Taj Heris pogodio trojku na kraju poluvremena - 48:36.

U trećoj četvrtini, Banjalučani su održavali desetak razlike bez većih problema, pa se u odlučujućih 10 minuta ušlo sa prednošću Borca od "plus 10" (69:59).

U uvodnih nekoliko minuta posljednjeg perioda sjajnu minijaturu imao je Nikola Šarić, koji je ubacio devet vezanih poena, nakon kojih je Borac otišao na "plus 20" i praktično prelomio utakmicu! (83:63).

Do kraja je sve bilo stvar rutine...

Amerikanac Taj Haris bio je najefikasniji u Borčevom taboru sa 18 poena, Darko Talić je postigao 16, Đorđe Topolović dodao pogodak manje, a još je dvocifren učinak zabilježio i Stefan Simanić (12). Kod ekipe iz Žepča prva imena duela u Banjaluci bili su Abdul Delić i Ramo Rizvić sa po 17 koševa.

Borac se trenutno nalazi na trećem mjestu na tabeli sa omjerom od 11 pobjeda i pet poraza.

