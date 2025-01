"Pitao sam ga da li zna nešto o Praji": Obradović učio igrače ko je bio veliki Dražen Dalipagić

Željko Obradović nakon meča u Zagrebu govorio o Draženu Dalipagiću, ali i lošoj situaciji Cibone.

Izvor: MN Press/Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Košarkaši Partizana ubedljivo su pobedili Cibonu u Zagrebu, a taj meč uopšte nije ličio na nekadašnji derbi Jugoslavije. Crno-bijeli su glavni grad Hrvatske napustili nakon pobjede od čak 34 poena razlike (93:59), a Željko Obradović je istakao da mu je žao što ovaj meč više nije klasik kakav je bio u vrijeme zajedničke države.

Obradović je nakon meča u Zagrebu analizirao pobjedu svog tima, a zatim se osvrnuo i na smrt Dražena Dalipagića, jednog od najboljih jugoslovenskih košarkaša svih vremena i najboljeg strijelca u istoriji Partizana. Obradović je jednom od svojih igrača morao da objasni ko je Praja.

"Ekipa je motivisano ušla u meč. Imali smo željeni nivo agresivnosti, imali smo dobra rješenja u napadu. Utakmica je išla željenim tokom, pa smo mogli i da odmorimo momke koji su imali veliku minutažu i ulogu u proteklih nekoliko mečeva", rekao je Željko Obradović na početku konferencije i dodao: "Rekao sam igračima prije utakmice da pristup rivalu mora da bude izuzetno odgovoran jer se na taj način pokazuje poštovanje. Žao mi je što derbi protiv Cibone više nije klasik, a iskreno se nadam da će uskoro biti. Hvala navijačima Cibone na zaista divnom dočeku".

Trener Partizana govorio je nakon pobjede u Zagrebu i o slavnom Draženu Dalipagiću. Najbolji strijelac u istoriji košarkaškog kluba Partizan preminuo je nakon teške bolesti, a dirljive poruke oproštaja stiže ka Beogradu sa raznih krajeva svijeta. Željko Obradović je dobro poznavao "Praju" pa je i jednom od svojih košarkaša u svlačionici držao lekciju o njegovoj veličini.

"Pitao sam ga da li zna nešto o njemu. Nije znao ništa i rekao sam mu par rečenica. I da bih to najlakše objasnio, pomenuo sam tu utakmicu kada je u dresu Venecije ubacio 70 poena. Ali, nije to samo ta utakmica. Praja je bio veliki igrač. Jedan od najvećih u istoriji košarke na ovim prostorima. Nema čovjeka koji o Praji Dalipagiću nije rekao da je bio izvanredan čovjek. To je ono što je najvažnije. Svi njegovi uspjesi, medalje, rekordi koje je postigao, najbolji je strijelac u istoriji Partizana… Publika ga je voljela gdje god da je igrao. Nažalost, otišao je", rekao je Željko Obradović.

Podsjećamo, Dražen Dalipagić je deset sezona nosio dres Partizana, a sa crno-bijelima je osvojio dvije šampionske titule i dva međunarodna Kupa Radivoja Koraća. Kao reprezentativac Jugoslavije bio je dio najbolje petorke u istoriji košarke na ovim prostorima, a sa nacionalnim timom osvojio je sva odličja na najvećim svjetskim takmičenjima.