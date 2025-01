Hrvati htjeli da "ukradu" Dražena Dalipagića: "Ja sam vezan za Srbiju i nemam veze s vama"

Legendarni Dražen Dalipagić rođen je u Mostaru, a Hrvatima je objasnio da je vezan za Srbiju.

Izvor: MN PRESS

Nakon teške bolesti preminuo je Dražen "Praja" Dalipagić, najbolji strijelac u istoriji Partizana i član najbolje reprezentativne petorke na ovim prostorima, a srpska košarka izgubila je mnogo jer je otišao jedan od najvećih. Rođeni Mostarac, nesuđeni štoper Veležea i košarkaš tek od 18. godine ispisao je zlatne stranice jugoslovenskog sporta uspjesima na klupskom i reprezentativnom nivou.

Zbog toga je, sasvim zasluženo, svojevremeno primljen u Kuću slavnih. Za sve ono što je radio na košarkaškom terenu decenijama su se nizala prestižna priznanja, a nakon jednog od njih Hrvati su pokušali da "ukradu" Dražena Dalipagića i proglase ga svojim. Pomalo neobično, tako neoprezna izjava stigla je od trenera Mirka Novosela koji je kao selektor Jugoslavije "Praju" uveo u seniorsku selekciju.

Hrvati pokušali da ga ukradu!

Kada je davne 2007. godine primljen u Kuću slavnih, Dražen Dalipagić je morao da objašnjava Hrvatima da je Srbin i da ne pripada njihovom narodu, kao što je to istakao Mirko Novosel. Legendarni hrvatski stručnjak i dugogodišnji selektor Jugoslavije jednom rečenicom pokušao je da prisvoji Dražena Dalipagića. "Hrvatska će imati najbrojniju delegaciju u toj eminentnoj košarkaškoj organizaciji", istakao je Novosel o prijemu Dalipagića u Kuću slavnih, što je odmah izazvalo reakciju sa druge strane.

"Malo sam iznenađen riječima Mirka Novosela. Ovom prilikom mu poručujem da sam građanin Srbije i da nemam nikakve veze sa Hrvatskom. Ne znam s kojim je razlogom tako nešto iznio u javnost, ali da budem iskren, i ne zanima me šta se priča kod naših komšija. Na prostorima bivše Jugoslavije poslednjih godina svašta se govorilo i spekulisalo, tako da me ova Novoselova izjava nije posebno iznenadila", istakao je Dražen Dalipagić davne 2007. godine, a prenijeli su mediji u Srbiji i regionu.

Jedan od najboljih evropskih košarkaša u istoriji pojasnio je i da je cijeli njegov život vezan sa Srbiju.

"Ovdje mi je porodica i sve mi je vezano za Srbiju. Moje opredjeljenje je jasno i nemam namjeru da se ikome opravdavam.To što neki žele da me povežu s nekom drugom nacijom, uopšte me ne dira. Imam mnogo važnijeg posla nego da s nekim raspravljam koje sam nacionalnosti i kojoj državi pripadam", objasnio je legendarni košarkaš Partizana.

Ko je bio Dražen Dalipagić?

Najbolji strijelac u istoriji košarkaškog kluba Partizan, Dražen Dalipagić, punih 10 sezona nosio je crno-bijeli dres. Nakon prvih devet godina jednu sezonu je proveo u Veneciji, zatim se vratio u Partizan, a nakon jedne sezone u Real Madridu godinama je bilježio impresivne partije za nekoliko italijanskih timova. Karijeru je završio u Crvenoj zvezdi, gdje je na nagovor prijatelja Zorana Slavnića odigrao jednu sezonu.

Sa Partizanom je osvojio dvije šampionske titule u Jugoslaviji i dva Kupa Radivoja Koraća dok je to takmičenje bilo internacionalno. Sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio je zlato, srebro i bronzu na Olimpijskim igrama, zlato, srebro i dvije bronze na Mundobasketima, odnosno tri zlata, srebro i bronzu na Evropskim prvenstvima. Na otvaranju Olimpijskih igara u Los Anđelesu 1984. godine nosio je zastavu Jugoslavije.

Ko je bio Mirko Novosel?

Nekadašnji košarkaški trener iz Hrvatske bio je jedna od najuticajnijih figura jugoslovenske košarke u zlato doba nacionalnog tima. Tri puta je sjedio na klupi zagrebačke Cibone i dva puta je predvodio reprezentaciju Jugoslavije, a kao selektor osvojio je srebro i bronzu na Olimpijskim igrama, srebro na Mundobasketu i dvije evropske titule.

Cjelokupnu igračku karijeru proveo je u redovima Cibone, koja je tada nosila ime Lokomotiva, a kasnije je na istom mjestu počeo da se bavi trenerskim poslom. Zagrebački tim odveo je do dvije evropske titule, dva Saporta kupa, dvije titule u bivšoj jugoslaviji kao i sedam nacionalnih kupova!

Šta je Praja govorio o Novoselu?

Iako su deceniju i po ranije imali manji sukob, Dražen Dalipagić je u hvalospjevima govorio o Mirku Novoelu nakon smrti hrvatskog stručnjaka.

"Posebno sam mu zahvalan što mi je otvorio vrata seniorske reprezentacije poslije OI u Minhenu sada već daleke 1972. godine. Ne samo meni, već i Draganu Kićanoviću, Zoranu Slavniću i Željku Jerkovu", rekao je za "Sportklub" Praja, prisećajući se svog nekadašnjeg trenera.

Dalipagić je zauvijek bio zahvalan na ukazanoj šansi.

"Nije on bio moj omiljeni trener, ali to su već lične stvari. Novosel je bio mnogo dobar čovjek i takav stručnjak, to vam neću reći samo ja.Kada bi počeli da nabrajate sve njegove klupske i reprezentativne rezultate, sa Jugoslavijom i Hrvatskom, vjerujte da bi potrajalo. Nikada ne mogu da zaboravim da mi je dao šansu u nacionalnoj selekciji, nije to mala stvar", rekao je Praja u istom intervjuu.

Novosel je na mjestu selektora naslijedio prave velikane srpske i jugoslovenske košarke, Aleksandra Nikolića i Ranka Žeravicu, od kojih je učio zanat. Ipak, malo se razlikovao od njih.

"On je bio veliki selektor one velike Jugoslavije, jedan od najboljih, koji je na tom mjestu učio i naslijedio Aleksandra Nikolića i Ranka Žeravicu. Bio je otvoren prema nama, naravno, drugačiji od profesora Nikolića ili Ranka. Svi su oni bili različiti. Rekao bih, nije nas ‘maltretirao’, dosta je sa nama razgovarao, uvažavao ličnosti, savjetovao nas", zaključio je Dalipagić.

