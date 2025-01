Aco Trica čupao kosu zbog Dražena Dalipagića: Molio NBA šampiona da pobijedi Praju, pa doživio poniženje

Dražen Dalipagić je na terenu bio bolji od NBA šampiona, Majkla Džordana... Od svakoga ko mu se našao na putu!

Nižu se oproštaji od Dražena Dalipagića! Nakon što se u suzama od njega oprostio nekadašnji rival i saigrač Moka Slavnić, pošto je Sale Đorđevič govorio o svom idolu, a od Praje su se oprostili kako Partizan tako i Crvena zvezda oglasio se i Aleksandar Petrović. Nekadašnji košarkaš, a sada selektor Brazila dobro se sjeća Praje.

Sa njim je igrao u reprezentaciji Jugoslavije kao mlad igrač u usponu, a brat Dražena Petrovića se dobro sjeća utakmica koje je igrao protiv sjajnog krilnog igrača iz Mostara. Zajedno su nastupali u Italiji osamdesetih i ukrštali koplja, a naravno Dalipagić je uvijek izlazio kao pobjednik.

"Otišao je jedan od najvećih: Dražen Praja Dalipagić. Saigrači na dva svjetska prvenstva (Kolumbija 82. te Španija 86. kao i Olimpijske igre u Los Anđelesu 84.) Počivaj u miru Prajo", napisao je Petrović, ali nije stao na tome. Prisjetio se kako je Praja dok je igrao znao da razbije njegove ekipe!

"I jedna anegdota koja objašnjava Prajinu vrijednost. Kada je moj Skavolini igrao protiv Prajine Venecije, pokušao sam svom saigraču, Gregu Balardu, da objasnim kako Praja igra. On je na to samo odmahnuo rukom da bi u direktnom dvoboju Praja stavio 57 koševa", ispričao je on.

Ko je lakovjerni Amerikanac?

Kakav je igrač bio Dražen Dalipagić govori i činjenica koga je ponizio! On je 57 poena dao u duelu sa Gregom Balardom, košarkašem koji je na poziciji krilnog centra osvojio NBA šampionat 1978. godine. Izabrali su ga 1977. Vašington Buletsi kao četvrtog pika na draftu, a poslije deset godina u NBA otišao je u Evropu. Igrao je za Pezaro, Libertas Forli, a onda je 1989. godine završio karijeru u Sijetl Supersoniksima. U NBA karijeri je prosječno bilježio 12,4 poena, 6,1 skok i 2,2 asistencije.

