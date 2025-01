"Pritisak je na Partizanu": Sferopulos najavio najteže gostovanje u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde gostuju Partizanu u 24. kolu Evrolige.

Izvor: MN PRESS

Evroliga je spremna za još jedan spektakl - u Beogradskoj areni, pred navijačima Partizana, gledaćemo drugi ovosezonski derbi srpskih klubova na međunarodnoj sceni. Košarkaši Crvene zvezde odradili su u četvrtak jedan od posljednjih treninga pred utakmicu 24. kola Evrolige u kojoj će nominalno biti gosti ekipi Partizana.

Crveno-bijeli ovom utakmicom ulaze u seriju od čak 4 meča u rasponu od samo 7 dana, jer nakon ovog duela već u nedjelju slijedi duel u Laktašima, pa onda i duplo kolo Evrolige i utakmice sa Asvelom i Albom. Zvezda će imati na bazi reciprociteta podršku 1.000 pristalica kluba koje će za ovu utakmicu biti smještene u posebnom sektoru na nivou 400. Biće to jedan od najbitnijih mečeva sezone, a najavio ga je grčki stručnjak Janis Sferopulos.

Pred ovaj meč trener Janis Sferopulos osim Majka Dauma nema problema sa povredama igrača, a na dan utakmice odrediće i 12 igrača koji će biti u protokolu za ovaj meč: "Poznajemo jedni druge, u posljednje vrijeme Partizan igra veoma dobro, ima pet pobjeda iz posljednjih šest utakmica u Evroligi. Zna se da moramo da budemo koncentrisani i pratimo plan igre. Ovo nam je treći put da ćemo igrati sa crno-bijelima ove sezone, ali će ovaj meč imati jednu razliku. Kao domaćin u sutrašnjem meču, pritisak trijumfa ide na stranu Partizana zato što igraju pred svojim navijačima. Fokus je na prvoj sljedećoj utakmici. Više puta sam rekao to. Ne znam da li smo blizu jedni drugih, nije trenutak da se gleda tabela. Imamo još mnogo utakmica da odigramo do kraja ligaškog djela. Istina je da smo u posljednjoj trećini sezone, ali se fokusiramo na utakmicu po utakmicu. Tako smo se ponašali do sada i tako ćemo se ponašati do kraja", rekao je trener crveno-bijelih.

Svoje mišljenje o meču na terenu najvećeg rivala iznio je i nemanja Nedović, bek Crvene zvezde koji polako hvata ritam nakon povrede i mogao bi da bude jedan od najvažnijih aduta gostujućeg tima. "Nema tajni, znamo jedni o drugima dosta toga. Znamo da je Partizan u naletu i dobrom momentu. Svesni smo da moramo da zaustavimo njihovu igru u tranziciji ako želimo da ih pobijedimo. Derbi je uvijek derbi. Specifičan, bez obzira ko je u kakvom situaciji. Sigurno će rešiti neka individualna partija ili inspirisanost", istakao je Nedović.

Iskusni američki košarkaš Džon Braun će debitovati u najvećem meču srpske košarke. "Za nas je to samo još jedna utakmica, za druge, one van terena, to je derbi, ali zas samo jedna utakmica. Spremni smo da igramo, znamo da će biti teško, tvrdo, da će biti intenzivna borba, moramo održati visok nivo igre i ponašati se onako kao da smo ovakve utakmice već igrali. Naravno, i negativna energija nas može pogurati da budemo bolji i da budemo jači, tako da moramo odgovoriti na tu energiju sa tribina", rekao je Braun.

Crvena zvezda trenutno zauzima osmu poziciju na tabeli Evrolige, uz učinak od 13 pobjeda i 10 poraza. Ekipa Partizana nalazi se na desetoj poziciji sa 12 pobjeda i 11 poraza, a trijumfom pred svojim navijačima izjednačili bi se sa najvećim rivalom od kojeg bi u tom slučaju imali i međusobni skor. Sa druge strane, Crvena zvezda bi velikom pobjedu na teškom gostovanju napravila ogroman korak ka plasmanu u doigravanje.