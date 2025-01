Sve o meču Partizana i Crvene zvezde: Ko igra, ko ne igra i zašto se sad možda "lomi" sezona Evrolige

Partizan i Crvena zvezda igraju svoj treći derbi ove sezone, drugi u Evroligi. Od njega bi i te kako mogao da zavisi plasman dva najveća srpska kluba u elitnom takmičenju.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Partizan i Crvena zvezda sastaju se večeras od 20.30 u okviru 24. kola Evrolige u "Beogradskoj areni", a odavno su već sve karte planule. Dvorana će biti ispunjena do posljednjeg mjesta, dok će kao i u prethodnom evroligaškom derbiju, opet će i gostujući navijači biti u hali, odnosno i Zvezda će imati podršku 1.000 svojih Delija.

Dobra atmosfera i sve napetija situacija na tabeli Evrolige govore da bi pred nama mogao da bude sjajan derbi koji će se pratiti širom Evrope, pošto je rivalstvo Zvezde i Partizana postalo važno i na onoj najvećoj sceni.

Evo i najvažnijih stvari koje treba da znate pred današnji susret.

Kakva je situacija u Partizanu?

Izvor: MN PRESS

Željko Obradović nije najzadovoljniji jer opet nema čitavu ekipu na okupu, tako da su sigurno za susret sa Zvezdom otpisati Vanja Marinković i Frenk Nilikina. Takođe, još dvojica igrača su pod znakom pitanja.

"Vanja Marinković i Frenk Nilikina neće biti u timu. Danas smo imali situaciju sa Pokuševskim i Bošnjakovićem koji su bolesni i nisu trenirali. Videćemo da li će neko od njih dvojice biti u stanju da bude sa ekipom i pomogne", rekao je Obradović u najavi utakmice.

Kakva je situacija u Zvezdi?

Izvor: MN PRESS

Nešto povoljnija, ali opet ne idealna jer će Janis Sferopulos tek pred meč morati da odluči koga ostavlja van protokola. Jedino je sigurno da neće moći da računa na operisanog Majka Dauma, a vidjećemo da li će u 12 biti oni najiskusniji - Miloš Teodosić i Branko Lazić.

"Poznajemo jedni druge, u posljednje vrijeme Partizan igra veoma dobro, ima pet pobjeda iz posljednjih šest utakmica u Evroligi. Zna se da moramo da budemo koncentrisani i pratimo plan igre. Ovo nam je treći put da ćemo igrati sa crno-bijelima ove sezone, ali će ovaj meč imati jednu razliku. Kao domaćin u sutrašnjem meču, pritisak trijumfa ide na stranu Partizana zato što igraju pred svojim navijačima. Fokus je na prvoj sljedećoj utakmici. Više puta sam rekao to", rekao je Sferopulos.

"Ne znam da li smo blizu jedni drugih, nije trenutak da se gleda tabela. Imamo mi još mnogo utakmica da odigramo do kraja ligaškog dijela. Istina je da smo u posljednjoj trećini sezone, ali se fokusiramo na utakmicu po utakmicu. Tako smo se ponašali do sada i tako ćemo se ponašati do kraj".

Šta kaže tabela?

Izvor: MN PRESS

Situacija na tabeli Evrolige mijenja se iz kola u kolo, a pred "vječiti" derbi Crvena zvezda je u nešto boljoj situaciji. Trenutno je Zvezda na skoru 13-10, dok je Partizan na 12-11, što znači da bi pobedom u derbiju mogao da se izjednači sa svojim najveći rivalom.

Takođe, Partizan je dobio prvi evroligaški derbi u gostima (89:77), što na kraju može da bude vrlo bitan faktor ako na kraju sezone budu izjednačeni i međusobni skor bude odlučivao o plasmanu.

Ko sudi meč?

Emilio Perez sa leve strane.

Izvor: Bulent Doruk / AFP / Anadolu/Profimedia

Evroliga je saopštila da su glavne sudije meča Partizana i Crvene zvezde: Mehdi Difala iz Turske, Emilio Perez iz Španije i Šaulijus Račis iz Litvanije.

U pitanju su veoma iskusne sudije koje su godinama na evroligaškoj sceni i među kolegama važe za neke od najcijenjenijih "djeliocima pravde". Za glavnog sudiju izabran je inače Turčin, odnosno komandovaće "trojkom" u kojoj su pomenuti Španac i Litvanac.

