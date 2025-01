"Kada istrčimo i vidimo njih 1.000 u Areni": Nemanja Nedović o dolasku Delija na derbi Partizan - Zvezda

Košarkaši Crvene zvezde motivisani ulaze u evroligaši "vječiti derbi" protiv Partizana u petak

KK Crvena zvezda spremna je za još jedan evroligaški "vječiti" derbi protiv Partizana (petak, 21 čas). Kao i u prvom dijelu sezone, gost će imati podršku 1.000 navijača, što znači da će uz Zvezdu biti Delije u Beogradskoj areni. Nemanja Nedović je u najavi utakmice rekao da to veoma znači i njemu i ekipi.

"I podrška navijača je motivacija više za nas, kada dođe hiljadu naših navijača u odnosu na 20.000 protivničkih može to dosta da nas pogura i nadam se da ćemo sutra uveče na kraju svi zajedno slaviti. Može to sigurno da pomogne kada budemo sutra utrčali i kada ih budemo vidjeli 1.000, to će da nas zbliži i motiviše. Fokus je na terenu i znamo šta bi trebalo da radimo da bismo bili u igri do samog kraja i tu bi trebalo da tražimo svoju šansu", rekao je on na treningu u četvrtak.

Partizan je u prvom evroligaškom derbiju rutinski pobijedio pred Zvezdinim navijačima, izvukao se iz teške situacije i lošu formu pretvorio nakon tog meča u seriju pobjeda. Sada kada su crveno-bijeli u padu forme i kada su izgubili prošle nedjelje od Makabija u "Pioniru" uz svoju najslabiju partiju, Nedović se nada da će biti kao i jesenas, samo obrnuto.

"Neka se ponovi rezultat, da mi uđemo kao autsajderi, a da pobijedimo. Derbi je derbi, bez obzira na to ko je u kakvoj situaciji. Sigurno da će presuditi individualna partija, inspiracija pojedinca, trudim se da ne razmišljam puno o tim stvarima i da se fokusiram na teren i da uživam, jer će biti zaista spektakl", rekao je on.

Uz priču o ambijentu, Nedović je naglasio da će mentalna priprema biti ključna.

"Biće paklena atmosfera, ne smijemo da izgorimo"

"Biće sigurno paklena atmosfera sutra i mislim da bi trebalo da budemo mentalno spremni. Fizički smo svi dobro, ali mentalni aspekt biće jako važan, da ne dozvolimo da izgorimo u toj atmosferi", kazao je on.

Da li će iskustvo igrača Zvezde u ovakvim situacijama biti važan faktor? Odgovarajući na to pitanje, Nedović je naglasio koji segment Partizanove igre mora biti zaustavljen.

"Može da pomogne, ali ne vjerujem da će biti presudan. Mislim da nema tajni, znamo jedni o drugima dosta toga, Partizan je u naletu i u dobrom su momentu. Svjesni smo da ćemo morai da zaustavimo tu njihovu igru u tranziciji ako želimo da imamo šansu da pobijedimo", dodao je on.

Nedović je prethodnih nedjelja imao problem sa povredom, ali se minulog vikenda vratio na teren u ubjedljivoj pobjedi protiv Splita u ABA ligi, pokazavši da će biti zdrav i spreman za derbi.