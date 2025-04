Samo jedan igrač je prekršio Zlatanova "pravila ulice"!

Zlatan Ibrahimović je ušao u sukob sa Romeluom Lukakuom, a kada je Belgijanac prekršio njegova "pravila ulice" nije bilo povratka. Morao je Ibra da reaguje.

Izvor: Federico Proietti / AFP / Profimedia

Zlatan Ibrahimović je kao mlad igrač bio jako plahovit i redovno je dobijao crvene kartone. Svađao se sa sudijama, protivničkim igračima, saigračima, trenerima, ali kada je postao veteran znao je kako da isprovocira mlađe od sebe. Njegov sukob sa Romeluom Lukakuom je postao poznat, a u svojoj autobiografiji "Adrenalin" dotakao se prvog sukoba sa belgijskim napadačem.

Za razliku od početka karijere kada je nasjedao na provokacije Siniše Mihajlovića, Zlatan je u poznim godinama kada se vratio u Milan bio vrlo proračunat, a to je na svojoj koži osjetio jedan od najjačih napadača u svijetu fudbala. I to na derbiju Intera i Milana.

"Lukaku se svađa s Romanjolijem, našim kapitenom. Ok, dešava se. Svi se svađamo. Derbi je, velika je tenzija na terenu. Međutim kasnije se svađa i sa Selemekersom. Tim je mlad, nije kao moj stari Milan. Da se tako ustremio na Gatuza, ovaj bi ga na mjestu ubio. Tada kažem sebi: ovdje moraš da intervenišeš, Zlatane. Momci se ne boje, ali rizikuju da se nađu u nezavidnoj situaciji. Odvodim Lukakua na stranu i kažem mu na engleskom: 'Zatvori ta usta i ostani na svom mjestu'. A on: 'Inače ćeš- šta?' Gledam ga iznenađeno: ma zar ovaj priča sa mnom? Ponavlja: 'Inače ćeš- šta?'", počinje svoju priču Zlatan Ibrahimović.

Zlatan Ibrahimović prijetio da će polomiti kosti Lukakuu

Izvor: Profimedia

Svi se sjećaju derbija u kome su se Zlatan i Lukaku zakačili i na kome smo ih vidjeli sukobljene "glavu uz glavu". Taj momenat je jedna od najpoznatijih sportskih fotografija u posljednje vrijeme. A Zlatan je otkrio šta sve stoji iza nje, koje su tačno riječi izgovorene. I nisu nimalo prijatne.

"Objašnjavam mu na engleskom: 'I'm gonna break every bone in your body if you open your mouth!' Slomiću ti svaku koščicu u tvom tijelu samo ako zineš.On se približava. Po pravilima ulice, možeš da se približiš samo do određene tačke, jer nakon toga se branim. Naslanjam glavu na njegovu i guram ga unazad. On počinje da vrijeđa moju ženu, a onda ja njega diram u slabu tačku, a znam dobro koja je: mamini vudu rituali. Kada je prešao iz Evertona u Mančester junajted, javno je objasnio da ga je mamin vudu posavjetovao da promijeni tim. U mom svijetu jednostavno stisneš petlju i objaviš da želis da ideš u Mančester, bez bespotrebne buke. Kažem mu: 'Idi kod mamice, obavite vudu ritual.' On tư gubi glavu: 'Šta si rekao o mojoj majci? Šta si rekao?' 'Ništa. Nisam je uvrijedio.'"

Sačekao Lukakua ispred svlačionice

Izvor: Jonathan Moscrop / Zuma Press / Profimedia

Zna se da su se dva napadača sukobila, ali nije se ranije znalo da su imali okršaj i u svlačionicama. Stari lisac Ibrahimović čekao je da isprovocira Lukakua i da mu pokaže ko je gazda.

"Završava se prvo poluvrijeme. Zbog novih kovid pravila, ne možemo sa terena da izađemo svi zajedno, svaki tim se zavlači u svoj tunel da bi stigao do svlačionice. Ja, međutim, izlazim sa igračima Intera. TV je prikazao sliku na kojoj se vidi Lukaku pored mene i ja koji se smijem. Govorim mu: 'Siđi sa mnom i pusti me da se zabavim.' Mislio sam na to da se u tunelu neće ništa vidjeti. Silazim, čekam ga, ali vidim da ostaje gore, da ga je blokirao Barela. Mali Barela? Džina poput tebe? Znači da baš i nemaš toliku želju da mi se pridružiš. Lukaku mi prijeti iz daljine: 'Sasuću ti tri metka u glavu!' Šta radiš? Odgovaram mu: 'Kada se završi taj film u tvojoj glavi, dođi da me potražiš.' Fudbaleri Intera me tjeraju da odem i govore mi: 'Znamo šta ti je na umu, Zlatane. Želiš da ga iznerviraš.'"

"On samo hoće da bude ti"

Na kraju je Zlatan Ibrahimović iskoristio priliku da se u knjizi pohvali i tračevima iz protivničke svlačionice. Kako je rekao, rečeno mu je da je Lukaku apsolutno bio opsjednut njim i da je pokušavao da ga kopira u svakom smislu.

"Jedan moj prijatelj iz Intera mi se povjerio: 'Kada si kupio poklone saigračima, nekoliko dana kasnije Lukaku je učinio isto za svoj tím. Sve što ti uradiš, uradi i on.' Odlazim u našu svlačionicu. Sjećam se da je pred vratima bio i Paolo Maldini. Izlazim prvi i čekam da stigne Lukaku. Kada prolazi, aplaudiram mu veoma polako, kao da mu kažem: 'Ovdje sam, čekam te. Šta ćemo?' On aplaudira na neki način i izlazi pravo na teren. Nažalost, u drugom poluvremenu sam opomenut po drugi put i moram da izadem, ali nisam izgubio glavu. Imao sam apsolutnu kontrolu nad situacijom. Nisam više bio klinac koji bi eksplodirao na prvu provokaciju", završio je Zlatan.

