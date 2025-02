Lejkersi doveli Dončića da otjeraju Lebrona Džejmsa? Može kod Jokića po titulu, a poveo bi i sina

Poslije dolaska Luke Dončića u Los Anđeles Lejkerse američki mediji pišu da bi Lebron Džejms mogao da promijeni sredinu.

Izvor: ALLISON DINNER/EPA, DUSTIN BRADFORD/EPA

Odlazak Luke Dončića iz Dalasa u Los Anđeles Lejkerse vjerovatno predstavlja jedan od najčudnijih transfera u NBA ligi. Međutim, poslije ovakvog trejda postavlja se pitanje - kad je već jedna velika zvijezda mogla da napusti tim u kojem je ostavila veliki trag, da li postoji realna opcija da i Lebron Džejms pronađe novu ekipu?

Najprije bi trebalo uzeti u obzir staž popularnog Kralja. Rođen je 30. decembra 1984, dakle ima 40 godina, ali još uvijek igra na visokom nivou i kako stvari stoje pred njim je još koja godina pomjeranja granica u NBA ligi. Lebron već 21 godinu dominira pod obručima, a za sve to vrijeme promijenio je svega tri kluba - bio je u Klivlendu u dva navrata (2003-2010, 2014-2018), Majamiju (2010-2014) i sada je u Lejkersima.

Međutim, poslije dolaska Luke Dončića postavlja se pitanje da li tim iz Los Anđelesa želi da gradi ekipu oko reprezentativca Slovenije, kako prenose američki mediji. U slučaju da je ova pretpostavka tačna postoji velika vjerovatnoća da će Kralj napustiti Jezeraše za koje igra od 2018.

Ugrubo gledano postoji nekoliko opcija. Recimo, mogli bismo da vidimo Lebronov povratak u Klivlend, zatim postoji opcija da zaigra za Golden Stejt i na kraju, ali ne i najmanje vjerovatna, možda bi mogao da postane saigrač Nikoli Jokiću u Denveru. Sve to, podrazumijeva se, uz opciju da njegov sin Broni bude uključen u razmjenu.

Na mjestu gdje je sve počelo

Jedna od opcija je Lebronov povratak u Klivlend i vjerovatno najinteresantnija ideja američkoj javnosti. Jedna od najboljih košarkaša svih vremena započeo je karijeru u rodnom gradu. U Klivlednu je bio od 2003. do 2010, pa ponovo od 2014. do 2018.

Izvor: EPA, GREGORY SHAMUS / POOL/GETTY IMAGES / POOL

Prema tome, nema sumnje da bi bilo lijepo vidjeti Lebrona Džejmsa kako završava karijeru na mjestu gdje je sve i počelo... Simbolično, cijeloj priči bi mnogo ljepši ton dala i činjenica da bi zajedno sa sinom na terenu mogao da brani boje kluba u kojem je ostavio najveći trag.

U Klivlend je stigao kao prvi pik na draftu i već u prvoj NBA utakmici postigao je 25 poena. Te sezone je odigrao 79 utakmica, u prosjeku bilježio 20,9 poena i tako najavio da će ljubitelji košarke imati priliku da uživaju u još jednom 'čudu' na terenu.

Lebronova želja da igra sa Karijem

Lebron Džejms nesumnjivo važi za čovjeka koji svoje želje sprovodi u djelo. Tako je njegova velika ambicija bila da postane prvi NBA košarkaš koji je zaigrao sa svojim sinom na jednoj utakmici i u tome je uspeo. Pored toga, jednom prilikom je izjavio i da bi volio da igra sa Stefom Karijerm.

Izvor: ETIENNE LAURENT/EPA

"Stef Kari je taj sa kojim sigurno želim da igram. Volim sve u vezi sa tim tipom. Kad izađe iz auta čuvajte ga sve do trenutka dok ne dođe do dvorane. Možda želite da ga čuvate i kad izađe iz kreveta", jednom prilikom je izjavio Lebron.

U slučaju da se ovaj scenario sprovede u djelo imali bismo priliku da gledamo dvojicu koji se sigurno obrajaju u grupu najboljih svih vremena. Možda Golden Stejt već duže vremena nije na nivou kakvom ga pamtimo iz prethodnih sezona. Ipak, njihovo izdanje moglo bi biti mnogo bolje u slučaju da se zaista obistini Lebronova želja da zaigra sa najboljim trojkašem u istoriji košarke.

Saradnja sa Jokićem

Možda zvuči malo verovatno, ali ovo je definitivno scenario koji bi Srbija voljela da vidi. Tandem dvojice najdominantnijih... Nikola Jokić je zaisigurno jedan od najboljih igrača današnjice, a u tandemu sa Lebronom Džejmsom Denver bi mogao da izgleda potpuno drugačije.

Kako bi mogao da izgleda transfer? Kad bi Lebron Džejms stigao u Kolorado sa sinom Bronijem najrealnija opcija bila bi da Lejkersi u zamjenu za njih dvojicu dobiju Majka Portera Džuniora, Daria Šarića i Zeka Nađija.

Već dugo vremena priča se o zamjeni za Šarića u Denveru s obzirom na to da nije opravdao očekivanja, pa je i ranije bio povezivan sa opcijama za trejd. Što se Portera tiče on igra znatno bolju sezonu u odnosu na prethodnu pa je svoj procenat sa 16,7 prosječnih poena, podigao na 18, ali s obzirom na to da je Jokiću još uvijek potrebna pomoć na terenu ne bi bilo nemoguće da prisustvujemo i ovoj kombinaciji.

Ostanak u Lejkersima

Na kraju, ne bi začudio i ostanak Lebrona Džejmsa u Lejkersima. S obzirom na to da je jednom prilikom na svom tviter nalogu objavu posveti, upravo, novom saigraču.

Tačno 17. maja 2022. igrač Lejkersa na na društvenim mrežama napisao "Luka je moj omiljeni igrač". Bio je jasno da misli na Dončića, prema tome i ostanak Lebrona u timu Jezeraša predstavljao bi pravo zadovoljstvo za ljubitelje košarke koji bi imali priliku da uživaju u magiji ova dva legendarna igrača.