17 : 13

Igokea m:tel želi da popravi utisak

Tim Nenada Stefanovića je doživio debakl u prošlom kolu u duelu sa ekipom Budućnosti (111:77), tako da meč sa Beograđanima ne dolazi u baš dobrom trenutku. Međutim, Aleksandrovčani će nastojati da poprave utisak.

"Jedna utakmica u kojoj razmišljam samo o svojoj ekipi i ne zanima me ko je protivnik. To je iz razloga jer smo odigrali jako lošu utakmicu u Podgorici. Nevezano za rezultat i probleme koje mi imamo te broj utakmica, prosto želim da vidim reakciju moje ekipe u nekim segmentima bitnim nama. Prije svega mislim na defanzivni dio, tako da će glavni fokus biti na nama. To ne znači da ne poštujemo ekipu Zvezde, naprotiv, znamo ko nam dolazi u goste. Aktuelni šampion ABA lige je sigurno najveća motivacija za moje igrače, ali kažem fokus je na nama i da mi pokažemo bolju partiju nego što je to bilo u prethodnom kolu u Podgorici", rekao je Stefanović u petak na konferenciji za novinare.

Izvor: ABA league/Dragana Stjepanović