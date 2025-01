Zvezda gostuje u Laktašima, Stefanović poručio: "Aktuelni šampion ABA lige je sigurno najveća motivacija za moje igrače"

Trener Igokee m:tel Nenad Stefanović i košarkaš Terel Karter najavili su abaligaški duel sa Crvenom zvezdom.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Košarkši Zvezde nakon večerašnje evroligaškog vječito derbija, u nedjelju će gostovati u Laktašima kod ekipe Igokee m:tel.

Jasno je da pred „igosima“ još jedan težak meč nakon ubjedljibog poraza u Podogorici od Budućnosti u prošlom kolu ABA lige.

Trener Igokee Nenad Stefanović želi da njegov tim popravi loš utisak od prošlog kola, a kako kaže protiv Zvezde će razmišljati samo o svojoj ekipi.

„Jedna utakmica u kojoj razmišljam samo o svojoj ekipi i ne zanima me ko je protivnik. To je iz razloga jer smo odigrali jako lošu utakmicu u Podgorici. Nevezano za rezultat i probleme koje mi imamo te broj utakmica, prosto želim da vidim reakciju moje ekipe u nekim segmentima bitnim nama. Prije svega mislim na defanzivni dio, tako da će glavni fokus biti na nama. To ne znači da ne poštujemo ekipu Zvezde, naprotiv, znamo ko nam dolazi u goste. Aktuelni šampion ABA lige je sigurno najveća motivacija za moje igrače, ali kažem fokus je na nama i da mi pokažemo bolju partiju nego što je to bilo u prethodnom kolu u Podgorici“, započeo je Stefanović.

„Igosi“ su nakon Budućnosti odigrali i polufinalni meč Kupa Republike Srpske, tako da je umor prisutan, ali šef Igokee neće u tome tražiti izgovore.

„Ne volim da pravim neke izgovore, ali iskreno u posljednjih desetak dana više smo u autobusu nego u krevet. Imali smo prije toga Prijedor i Bijeljinu, idemo poslije Zvezde na Pale, tako da nije jednostavno, ali okej to su izazovi koje imamo“, zaključio je Stefanović.

Amerikanac Terel Karter svjestan je kakav meč čeka njega i njegova saigrači, ali ne gubi nadu.

„Mislim da kada god nas čeka nešto teško, moramo se pobrinuti da vježbamo i budemo spremni. Imali smo mnogo teških utakmica i teških protivnika, prihvatili smo taj izazov. Mislim kada smo fokusirani da tada možemo uraditi stvari koje su teške“, rekao je Karter.

Amerikanac se dotakao i večerašnjeg vječitog derbija.

Imali smo nekoliko utakmica proteklih dana, Zvezda ima večeras veliki derbi. Naravno kada pred jednu utakmicu imate pred neku drugu utakmicu to se odrazi na taj meč koji vas očekuje. Mi smo se fokusirali na sebe, gledali analize i naravno poznajemo ekipu, oni su veliki klub. Zbog toga se mi više fokusiramo na sebe i trudimo se da budemo spremni“, zaključio je Karter.

Još nije poznato da li će Stefanović moći računati na Brajsa Džonsa koji će zbog povrede danas prvi put trenirati sa ekipom. Meč u Laktašima se igra od 18 časova, a domaćin je za ovu utakmicu odlučio da snizi cijenu ulaznica na 20 KM.