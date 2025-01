Radnik se držao samo u prvom poluvremenu: Igokea m:tel prvi finalista Kupa RS

Aleksandrovčani će se boriti za trofej, koji su posljednji put osvojili 2021. godine.

Izvor: FIBA

Košarkaši Igokee m:tel prvi su finalisti Kupa Republike Srpske.

Radnik je parirao učesniku ABA lige samo u prvom poluvremenu, nakon kojeg je kasnio samo jedan poen za Aleksandrovčanima (37:38). Ipak, u trećoj dionici je došao do izražaja daleko veći kvalitet izabranika Nenada Stefanović, koji su taj period riješili razlikom od 22 poena (12:34) i praktično prelomili pitanje pobjednika, upisavši pobjedu rezultatom 65:99.

Imali su gosti plus sedam u dva navrata krajem prve četvrtine (9:16, 14:21). Poslije poena Strahinje Gavrilovića sa linije za slobona bacanja, stigla je Igokea do 14:23, a sredinom druge dionice bilo je plus 11 košem Dragana Milosavljevića (19:30).

Međutim, do odlaska na pauzu između dva poluvremena, Radnik je napravio seriju 8:0 za potpuni priključak, da bi trojkom Nikole Mičića sekund prije kraja bilo 37:38.

To je, ipak, bilo sve od Radnika, koji je u drugih 20 minuta primio čak 61 poen i upisao ubjedljiv poraz.

U finalu će igrati sa boljim iz duela Jahorine i KK Borac Banja Luka, koji je u toku u paljanskoj dvorani "Peki".

RADNIK: Podrumac 6, Kecman 9, Kokoruš 12, Đ. Mičić 11, N. Mičić 21, Radović, Kićanović 2, Vasilić 2, Ilić, Urošević, Hajduković 2, Ignjatović. Trener: Igor Mihajlović.

IGOKEA M:TEL: Radošić 12, Pušica 5, Milosavljević 15, Simanić 5, Karter 17, Gavrilović 11, Ilić 5, Stanković, 2 Antunović 7, Marić 17, Jeremić 3. Trener: Nenad Stefanović.

(mondo.ba)