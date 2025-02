Miljenik navijača Crvene zvezde mijenja reprezentaciju: Igraće na Eurobasketu

Džordan Lojd mogao bi da igra za reprezentaciju Poljske na Evropskom prvenstvu

Džordan Lojd mogao bi da igra za reprezentaciju Poljske na predstojećem Eurobasketu! On je aplicirao za poljski pasoš i čeka se da se sve to riješi papirološki. Ukoliko sve to prođe po planu američki košarkaš mogao bi da dobije novo državljanstvo vrlo brzo.